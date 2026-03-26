Nous vous en parlions il y a quelques semaines sur Clubic, visionOS 26.4 ajoute également la prise en charge du streaming fovéal, avec un premier support assuré par la technologie CloudXR de Nvidia. Le principe repose sur une adaptation dynamique de l’image : la zone regardée bénéficie d’un niveau de détail élevé, tandis que le reste de la scène est rendu de manière plus légère.

Pour l’instant, cette technologie profite surtout aux simulations. Parmi les premiers services compatibles figurent X-Plane pour la simulation aérienne et iRacing pour les courses automobiles virtuelles. Cette méthode permet de limiter les besoins en bande passante tout en améliorant les performances globales sur le casque.

Quoi qu'il en soit, visionOS 26.4 confirme qu'Apple continue d'affiner au fil des mois son casque avec des améliorations pointues. La mise à jour est disponible dès maintenant pour tous les propriétaires de Vision Pro.