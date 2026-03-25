Intel a confirmé par la voie d'une publication sur X que Lip-Bu Tan, son dirigeant, donnera une keynote le 2 juin prochain dans le cadre de l'ouverture du Computex 2026. Une conférence dont on ignore le contenu exact, mais dont on pressent déjà les contours.
Cristiano Amon, le CEO de Qualcomm, sera le premier à prendre la parole au Computex 2026, à travers une conférence organisée le 1er juin… mais Intel répliquera dès le lendemain. La firme a en effet annoncé sur X qu'elle tiendra bien une keynote le 2 juin prochain, chapeautée par Lip-Bu Tan en personne.
Intel sera présent en force au Computex 2026
Le thème de cette conférence Intel nous est donné par la TAITRA, l'organisme à l'origine du Computex, qui explique que Lip-Bu Tan présentera la « vision d'Intel pour la prochaine phase de l'informatique à l'ère de l'intelligence artificielle ». Un synopsis décidément très convenu.
Dans son post sur X, Intel est (un peu) plus précis avec la formulation suivante : « Alors que l'IA transforme tous les secteurs, Lip-Bu Tan expliquera comment les avancées dans les domaines de la semi-conducteurs, des systèmes et des logiciels — soutenues par de solides partenariats au sein de l'écosystème — ouvrent la voie à de nouveaux niveaux de performance, d'efficacité et d'évolutivité ».
Fort bien, mais pour quelles annonces ?
À ce stade, Intel ne fait donc pas mention d'un lancement de produit, de gaming, de processeur de bureau ou de processeur mobile. Cela dit, on peut quand même penser que la firme ne viendra pas tout à fait les mains vides.
Deux produits pourraient, en l'occurrence, être lancés ou tout du moins évoqués durant cette conférence : les processeurs de bureau Nova Lake, qui doivent toujours arriver en fin d'année sur PC de bureau ; et / ou la variante « handheld » des puces Panther Lake, destinée aux consoles de jeu portables de nouvelle génération. Réponse dans un peu plus de deux mois.