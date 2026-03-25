Le thème de cette conférence Intel nous est donné par la TAITRA, l'organisme à l'origine du Computex, qui explique que Lip-Bu Tan présentera la « vision d'Intel pour la prochaine phase de l'informatique à l'ère de l'intelligence artificielle ». Un synopsis décidément très convenu.

Dans son post sur X, Intel est (un peu) plus précis avec la formulation suivante : « Alors que l'IA transforme tous les secteurs, Lip-Bu Tan expliquera comment les avancées dans les domaines de la semi-conducteurs, des systèmes et des logiciels — soutenues par de solides partenariats au sein de l'écosystème — ouvrent la voie à de nouveaux niveaux de performance, d'efficacité et d'évolutivité ».