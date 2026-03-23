iPhone 18 Pro : Apple avait misé sur le rachat de Halide pour un meilleur appareil photo

Une tentative d'acquisition secrète et un procès entre co-fondateurs : voilà ce que révèlent des informations publiées par The Information, mettant en cause Apple, Lux Optics et l'avenir de l'application Halide.
Durant l'été 2025, Apple aurait engagé des discussions en vue d'acquérir Lux Optics, l'éditeur derrière les applications photo Halide, Kino et Spectre, toutes disponibles sur iPhone. Ces négociations, restées confidentielles jusqu'à leur révélation dans le cadre d'une procédure judiciaire, avaient pour objectif de renforcer l'application Appareil photo de l'iPhone 18 Pro.
Une tentative d'acquisition qui tourne au vinaigre
Apple cherchait à doter son application Appareil photo native de contrôles plus poussés. Halide permet à l'utilisateur de régler manuellement l'exposition, la mise au point, et de capturer des photos au format RAW. Rappelons qu'il s'agit d'un format non compressé préservant l'intégralité des données de l'image. Ce type de réglage, habituel sur les appareils photo dédiés, reste encore limité dans l'app native d'Apple. Selon des sources proches des négociations, la propriété intellectuelle de Lux Optics constituait un critère central dans l'évaluation du rachat. Pour Apple, l'idée était donc de faire de l'iPhone 18 Pro un appareil capable de rivaliser avec des caméras professionnelles sur certaines fonctionnalités non précisées.
Les discussions se sont toutefois arrêtées en septembre 2025. Les deux co-fondateurs ont convenu que les prochaines mises à jour de leurs applications pourraient rehausser la valeur de la société avant une éventuelle offre plus avantageuse émanant d'Apple. Deux mois après cette conclusion sans accord, Apple a quand même recruté directement Sebastiaan de With, co-fondateur et designer de Lux Optics. Ce dernier a annoncé officiellement rejoindre l'équipe Design d'Apple en janvier 2026.
Halide implose avec un procès entre les deux fondateurs
Et c'est précisément ce recrutement qui a déclenché la crise au sein de Lux Optics selon The Information. Ben Sandofsky, PDG et co-fondateur, a lancé une investigation en octobre sur les dépenses de son associé. Il lui a ensuite retiré ses fonctions, avant de le licencier en décembre 2025. Ben Sandofsky accuse Sebastiaan de With d'avoir prélevé plus de 150 000 dollars de fonds de la société à des fins personnelles depuis 2022. Il a donc déposé une plainte devant le tribunal supérieur de Santa Cruz, en Californie. Dans cette dernière, il reproche aussi à de With d'avoir transmis à Apple des "documents confidentiels" liés aux développements futurs de Lux, ainsi que du code source appartenant à la société.
Les avocats de Sebastiaan de With contestent point par point ces accusations. Ils affirment qu'aucune propriété intellectuelle de Lux n'a été utilisée, transmise ou divulguée lors de sa prise de poste chez Apple. Ils décrivent cette plainte comme une réaction de représailles, déposée après que de With avait lui-même demandé l'accès aux relevés financiers de la société pour vérifier des anomalies comptables.
À ce stade, Apple n'est pas nommée. Le procès entre Sandofsky et de With pourrait, selon son issue, soulever des questions sur la nature exacte de ce que le designer a apporté avec lui en franchissant les portes de l'entreprise de Cupertino.
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