iPhone 18 Pro : Apple avait misé sur le rachat de Halide pour un meilleur appareil photo

Et c'est précisément ce recrutement qui a déclenché la crise au sein de Lux Optics selon The Information. Ben Sandofsky, PDG et co-fondateur, a lancé une investigation en octobre sur les dépenses de son associé. Il lui a ensuite retiré ses fonctions, avant de le licencier en décembre 2025. Ben Sandofsky accuse Sebastiaan de With d'avoir prélevé plus de 150 000 dollars de fonds de la société à des fins personnelles depuis 2022. Il a donc déposé une plainte devant le tribunal supérieur de Santa Cruz, en Californie. Dans cette dernière, il reproche aussi à de With d'avoir transmis à Apple des "documents confidentiels" liés aux développements futurs de Lux, ainsi que du code source appartenant à la société.

Les avocats de Sebastiaan de With contestent point par point ces accusations. Ils affirment qu'aucune propriété intellectuelle de Lux n'a été utilisée, transmise ou divulguée lors de sa prise de poste chez Apple. Ils décrivent cette plainte comme une réaction de représailles, déposée après que de With avait lui-même demandé l'accès aux relevés financiers de la société pour vérifier des anomalies comptables.

À ce stade, Apple n'est pas nommée. Le procès entre Sandofsky et de With pourrait, selon son issue, soulever des questions sur la nature exacte de ce que le designer a apporté avec lui en franchissant les portes de l'entreprise de Cupertino.