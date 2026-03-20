Dans les campagnes observées par ThreatFabric, Perseus circule sous couvert d’applications IPTV proposées en dehors du Play Store. Un vecteur de diffusion d’autant plus efficace que ce type de service repose déjà largement sur le téléchargement manuel d’APK, sans qu’il soit nécessaire de forcer beaucoup plus la main aux victimes. Le malware s’appuie en plus sur un dropper capable de contourner les restrictions renforcées par Android 13 sur le sideloading, un composant que les chercheurs avaient déjà vu à l’œuvre dans la diffusion d’autres familles de menaces, comme Klopatra et Medusa.

Une fois déployé, Perseus abuse des services d’accessibilité pour prendre la main sur l’appareil. Il peut lancer des overlays, enregistrer presque tout ce qui s’affiche à l’écran, simuler des interactions, réveiller le téléphone, bloquer des applications, couper le son, injecter du texte, ou encore le piloter à distance selon deux modes distincts. Le premier repose sur une capture quasi continue de l’écran envoyée au serveur de commande. Le second transmet une représentation structurée de l’interface, suffisamment détaillée pour permettre à l’opérateur d’interagir avec ce qui s’affiche sans se limiter à une simple vue du contenu. Dans les faits, les attaquants peuvent ainsi guider, accompagner ou exécuter eux-mêmes des actions frauduleuses sur le téléphone infecté.

À la base, Perseus reste bien un trojan bancaire Android, qui cible en priorité plusieurs applis d’établissements financiers en Turquie, Italie, Pologne, Allemagne, France, Portugal et Émirats arabes unis, ainsi que 9 applications crypto.

En revanche, là où il se montre plus inventif, c’est dans les moyens déployés pour récupérer des données sensibles. Dans sa version anglaise, le malware embarque ainsi une commande scan_notes qui lui permet d’identifier plusieurs applications de prise de notes installées sur le téléphone, parmi lesquelles Google Keep, Samsung Notes, Xiaomi Notes, Evernote, OneNote ou Simple Notes, puis d’en parcourir le contenu, une note après l’autre, pour y glaner des informations déjà stockées, déjà organisées, souvent laissées là pour pouvoir être retrouvées rapidement. Si ce module fait ses preuves, il pourrait vite être étendu à d’autres variantes régionales du malware.