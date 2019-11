Voleur d'infos et keylogger, le malware Phoenix bloque les sécurités avant qu'elles ne l'arrêtent

Davantage un infostealer

Ce malware, s'il ne semble pourtant pas être revenu d'entre les morts, aurait bien changé de forme depuis sa première infection reconnue, en juillet dernier. Aujourd'hui, son tableau de chasse recenserait plus de 10 000 machines infectées.Depuis son lancement, ce(un programme cherchant à transmettre les frappes du clavier afin d'en retirer des informations sensibles, telles que des mots de passe) s'est largement répandu.Sur son blog, la société Cybereason affirme avoir reclassé ce programme. S'il a initialement été considéré comme un, les chercheurs se sont rendus compte que Phoenix avait évolué, et qu'il était désormais plus proche d'un logiciel de vol de données () que d'untraditionnel. Sur son blog, l'entreprise déclare : «».L'arme secrète de Phoenix réside dans le blocage des logiciels de protection. Phoenix serait en mesure de contourner les mesures de plus de 80 anti-malwares et logiciels dédiés à la rétro-ingénierie (l'étude d'un programme afin d'en comprendre le fonctionnement). La liste de ces logiciels est fournie par Cybereason dans l'image ci-dessous. Parmi eux, on trouve de grands noms de la protection antivirus, comme McAfee, qui vient d'ailleurs de lancer un tout nouvel antivirus pour les gamers . Le post de blog précise que, «».détaille : «». Selon Cybereason, cet emplacement peut être un serveur FTP ou une adresse e-mail à protocole SMTP.Le P.-D.G. de Cybereason, Assaf Dahan, relativise : selon son équipe, «». À priori, le logiciel serait capable d'extraire et de transmettre ses informations, puis de disparaître au démarrage suivant de l'appareil.Assaf Dahan ajoute : «». En attendant, il faudra surveiller les mises à jour de nos antivirus favoris