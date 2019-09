McAfee lance un antivirus grand public dédié aux gamers

© michelmond / Shutterstock.com

Tout gamer qui se respecte pratique de façon assidue son passe-temps fétiche, ce qui tend à faire de lui l'un des utilisateurs les plus connectés parmi les propriétaires d'un ordinateur. L'une de ses préoccupations majeures est donc d'assurer la sécurité de ses données et celle de sa machine. Selon une récente étude, 64 % des gamers auraient été touchés par une cyberattaque ou bien connaissent quelqu'un qui a pu l'être. Pour offrir un compromis entre la sécurité et la performance, McAfee a décidé de commercialiser son propre antivirus dédié aux joueurs.Désireux de proposer une solution différente de l'antivirus dit « traditionnel » et de répondre aux besoins bien spécifiques et à la croissance manifeste du gaming sur PC, le spécialiste de la cybersécurité dévoileen détaillant au passage ses fonctionnalités principales.Le MicroAV Engine, par exemple, va déplacer la détection des menaces vers le Cloud, ce qui a pour conséquence de libérer l'espace de stockage de la machine ainsi que de la mémoire, permettant ainsi de bénéficier de meilleures performances par rapport à un antivirus intégré au PC.La technologie Game Boost, elle, augmente avec intelligence les performances des ressources clés du système dont dépendent autant le nombre d'images par seconde (Ips) que les performances pendant le jeu.La solution McAfee Gamer Security est également prévue pour assurer un suivi des performances passées, mais aussi en temps réel, ce qui permet au joueur d'avoir un œil sur les différents éléments de mesure importants pendant le jeu, de façon à pouvoir librement ajuster ses performances matérielles en fonction des statistiques fournies par le logiciel.Le gestionnaire d'applications, lui, vient filtrer de manière automatique l'élément de mesure des performances, ce qui veut dire que le joueur peut identifier au plus vite les applications les plus gourmandes en ressources et, ainsi, forcer leur arrêt à sa guise.Enfin, Gamer Security prévoit la suppression automatique des fenêtres pop-up d'applications qui peuvent brusquement interrompre votre session de jeu, ce qui a tendance à être particulièrement désagréable. Un bon point pour la solution de McAfee, qui est d'abord disponible aux États-Unis, sous la forme d'un abonnement annuel de 59,99 dollars. Le produit devrait être étendu à d'autres pays, dont la France, avant la fin de l'année, probablement en novembre ou décembre.