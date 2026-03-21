Il s’agirait d’une « décision stratégique » de la part du géant nippon. Sony devrait supprimer les termes PlayStation Network et PSN dès la rentrée 2026, au profit d'une nouvelle appellation.
Selon le média Insider Gaming, Sony devrait délaisser les appellations PlayStation Network et PSN dès la rentrée 2026. Des informations divulguées dans un mail que Sony aurait récemment adressé à ses divers partenaires. Une décision qui intervient à quelques mois seulement du vingtième anniversaire que le service aurait pourtant pu célébrer en grande pompe en novembre prochain.
Vers la fin du PlayStation Network/PSN ?
Dans le message, on peut lire que cette décision viserait essentiellement à « mieux représenter l’étendue des services numériques » du géant japonais. À l'heure actuelle, Sony ne précise pas quelle sera la nouvelle appellation du service qui a vu le jour en novembre 2006, en même temps qu’une certaine PS3 (laquelle vient de recevoir une nouvelle mise à jour).
Malgré ce changement d’identité à venir, toutes les fonctionnalités actuellement associées au PSN, sans oublier les fonctions essentielles telles que les amis, le multijoueur, les trophées et d’autres encore, resteront évidemment inchangées et disponibles pour les joueurs. En 2021, pour davantage de clarté, Microsoft avait également modifié l’appellation historique Xbox Live en Réseau Xbox.
Quelle appellation pour le prochain service en ligne PlayStation
À ce jour, les motivations précises de Sony concernant un éventuel changement d’appellation du PlayStation Network restent inconnues. Néanmoins, il est possible que le groupe japonais cherche à tourner la page sur certaines difficultés passées ayant affecté son service, notamment en matière de sécurité ou de performances, et ayant quelque peu terni son image de marque.
Il y a plus d’une décennie, à l’approche du lancement de la PlayStation 4, Sony avait déjà envisagé de remplacer l’appellation PlayStation Network (PSN) par Sony Entertainment Network (SEN). Une évolution qui, finalement, n’a jamais été concrétisée.
En avril 2016, le groupe a toutefois franchi une étape structurante en fusionnant les activités de Sony Computer Entertainment (la société fondée en 1993 avec la toute première PlayStation) et celles de Sony Network Entertainment. Cette opération a donné naissance à Sony Interactive Entertainment, l’entité désormais au cœur de l’écosystème PlayStation.
Reste également à déterminer quelle serait la nouvelle identité de ce réseau PlayStation de nouvelle génération, à moins que Sony ne décide, une fois encore, de maintenir le statu quo. À votre avis ?
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