En avril 2016, le groupe a toutefois franchi une étape structurante en fusionnant les activités de Sony Computer Entertainment (la société fondée en 1993 avec la toute première PlayStation) et celles de Sony Network Entertainment. Cette opération a donné naissance à Sony Interactive Entertainment, l’entité désormais au cœur de l’écosystème PlayStation.

Reste également à déterminer quelle serait la nouvelle identité de ce réseau PlayStation de nouvelle génération, à moins que Sony ne décide, une fois encore, de maintenir le statu quo. À votre avis ?