En fonction de son profil, chaque joueur pourrait ainsi voir des prix différents s'afficher sur le PS Store, pour un seul et même jeu. Parmi les jeux concernés figureraient plusieurs grosses productions maison. Des blockbusters estampillés Sony Interactive Entertainment comme God of War, Marvel's Spider-Man, Helldivers 2 ou, encore, Stellar Blade auraient ainsi été intégrés à l’expérience.

Dans ce cadre, Sony proposerait des remises variables selon les comptes donc, avec des réductions moyennes oscillant entre un peu plus de 5% pour les offres les plus modestes, et près de 18% pour les plus généreuses.

Le site de suivi des promotions PSPrices affirme même avoir repéré des remises taillées sur mesure pour certains utilisateurs. Dans quelques cas particulièrement chanceux, des comptes auraient ainsi obtenu jusqu’à 56% de réduction sur le tarif habituel de Helldivers 2. Cette tarification « dynamique » soulève toutefois de nombreuses interrogations quant à son véritable mode de fonctionnement.