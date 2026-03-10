Selon le magazine PSPrices, il semblerait que Sony continue de tester un tout nouveau système de « prix dynamiques » en ce qui concerne certains jeux listés sur son PS Store, entamé en fin d'année dernière…
La tarification dynamique n’est plus une nouveauté dans l’économie numérique. Déjà employée par de nombreuses plateformes, elle consiste à ajuster les prix selon différents critères liés à l’utilisateur. Depuis plusieurs mois, ce même principe ferait justement l’objet d’expérimentations sur le PlayStation Store de Sony.
Des prix « dynamiques » sur le PS Store ?
Ainsi, depuis plusieurs mois, la boutique en ligne de PlayStation servirait de terrain d’essai pour une expérimentation assez discrète. Sony testerait en effet un système de tarification personnalisée, permettant à certains utilisateurs de voir apparaître des prix différents pour un même jeu.
Cette mécanique concernerait notamment des titres édités par des studios bien connus tels que 2K Games, Focus Entertainment, Deep Silver, Bethesda ou, encore, Rockstar Games. L’idée serait simple, à savoir ajuster les tarifs selon les profils d’utilisateurs, une pratique déjà observée dans d’autres secteurs du numérique.
Si le test portait initialement sur une cinquantaine de jeux répartis dans une trentaine de régions, celui-ci aurait pris de l’ampleur au fil du temps. D’après plusieurs indices repérés dans le fonctionnement de la plateforme, ce sont plus de 150 titres qui seraient désormais inclus dans le dispositif, qui couvrirait un peu moins de 70 régions.
Et dans les faits, ça se manifeste comment ?
En fonction de son profil, chaque joueur pourrait ainsi voir des prix différents s'afficher sur le PS Store, pour un seul et même jeu. Parmi les jeux concernés figureraient plusieurs grosses productions maison. Des blockbusters estampillés Sony Interactive Entertainment comme God of War, Marvel's Spider-Man, Helldivers 2 ou, encore, Stellar Blade auraient ainsi été intégrés à l’expérience.
Dans ce cadre, Sony proposerait des remises variables selon les comptes donc, avec des réductions moyennes oscillant entre un peu plus de 5% pour les offres les plus modestes, et près de 18% pour les plus généreuses.
Le site de suivi des promotions PSPrices affirme même avoir repéré des remises taillées sur mesure pour certains utilisateurs. Dans quelques cas particulièrement chanceux, des comptes auraient ainsi obtenu jusqu’à 56% de réduction sur le tarif habituel de Helldivers 2. Cette tarification « dynamique » soulève toutefois de nombreuses interrogations quant à son véritable mode de fonctionnement.
Au Royaume-Uni, un joueur a notamment signalé que Assassin's Creed Unity apparaissait à seulement 3,75£ en promotion sur le PlayStation Store. Toutefois, après s’être connecté à son compte utilisateur, le tarif affiché aurait brusquement grimpé pour atteindre 9,99£.
Des témoignages similaires ont également émergé en France. Certains utilisateurs ont ainsi constaté que Front Mission 2 : Remake était proposé autour de 12€ lorsqu’ils consultaient la boutique sans être connectés, avant de voir le prix remonter à environ 30€ une fois leur compte PlayStation activé.
