Alors que vous venez peut-être de mettre à jour votre Nintendo Switch 2, votre PS5 et votre PS Portal, en allumant votre bonne vieille PlayStation 3, vous allez pouvoir bénéficier là aussi, d’une nouvelle mise à jour firmware. Oui, oui !
Lancée il y a presque 20 ans, la PlayStation 3 de Sony avait alors inauguré le tout nouveau format Blu-Ray, successeur du DVD et rival du HD-DVD promu quant à lui par la Xbox 360, dont la fin de carrière fut actée par Toshiba dès 2008. Quand bien même la console est aujourd’hui considérée comme « rétro », cela n’empêche pas Sony de déployer une nouvelle mise à jour à destination de cette bonne vieille PS3.
Une mise à jour… pour la PS3 ?
En effet, celle qui vient tout juste de perdre son accès à la plateforme Netflix bénéficie depuis peu d’une nouvelle mise à jour système 4.93, laquelle nécessite un téléchargement d’environ 200 Mo.
Sur son site web, Sony explique : « Veuillez noter que pour lire les disques Blu-ray, votre système PS3 nécessite une nouvelle clé de chiffrement pour le lecteur Blu-ray. Veuillez mettre à jour le logiciel système de votre PS3 vers la dernière version afin de renouveler cette clé. »
Outre les fonctionnalités Blu-Ray, selon les notes officielles, cette mise à jour du logiciel système améliore également « les performances globales ». Une formulation volontairement vague qui ne trompe personne du côté des moddeurs et hackers, habitués à lire entre les lignes.
Une mise à jour (aussi) pour contrer le piratage
En effet, si la firme nippone a depuis longtemps tourné la page de la PS Vita, lancée fin 2011, elle ne montre en revanche aucun signe de relâchement concernant le suivi logiciel de la PS3, preuve de la longévité pour le moins inattendue de cette console sur le plan du support technique.
Des mises à jour qui s’inscrivent dans une stratégie bien connue de Sony visant à contrer les différentes tentatives de jailbreak de la PS3. Derrière l’argument des performances se cache le plus souvent une série de correctifs de sécurité destinés à colmater des failles exploitées par les hackers.
Du côté de chez Sony toujours, rappelons que le PS Portal a lui aussi droit à une mise à jour toute récente, lui permettant d’accéder à un nouveau mode d’affichage « 1080p - Haute Qualité ».
La PS5 Pro n’est pas en reste, avec là aussi une mise à jour ouvrant l’accès à la tant attendue évolution du PSSR.
- Améliorations graphiques significatives
- Technologie PSSR efficace quand bien implémentée
- Efficacité énergétique