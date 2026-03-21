Sur son site web, Sony explique : « Veuillez noter que pour lire les disques Blu-ray, votre système PS3 nécessite une nouvelle clé de chiffrement pour le lecteur Blu-ray. Veuillez mettre à jour le logiciel système de votre PS3 vers la dernière version afin de renouveler cette clé. »

Outre les fonctionnalités Blu-Ray, selon les notes officielles, cette mise à jour du logiciel système améliore également « les performances globales ». Une formulation volontairement vague qui ne trompe personne du côté des moddeurs et hackers, habitués à lire entre les lignes.