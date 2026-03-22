Depuis plus de vingt ans, Rainmeter permet d'afficher sur le bureau Windows des widgets personnalisés que Microsoft n'a jamais voulu proposer. Et la communauté n'a pas fini de créer.
Les widgets de Windows 11 se limitent à un panneau latéral alimenté par des flux d'actualité et quelques gadgets basiques. Pour ceux qui veulent des informations système, une météo fiable ou un visualiseur audio directement sur le fond d'écran, Microsoft n'a rien à proposer. Rainmeter comble ce vide depuis 2001.
Après la pluie, le beau tweak
Le principe repose sur des « skins », de petits modules affichables n'importe où sur le bureau. Chaque skin remplit une fonction : moniteur de processeur, jauge de mémoire vive, prévisions météo, lecteur de flux RSS, contrôle de lecteur multimédia, horloge, calendrier. Des milliers de skins sont disponibles sur DeviantArt, le forum officiel et le subreddit dédié. Certains sont minimalistes, d'autres transforment le bureau en cockpit futuriste. L'installation passe par un simple fichier .rmskin à ouvrir dans le gestionnaire intégré.
La personnalisation va plus loin que le téléchargement. Rainmeter utilise un langage de configuration propre, basé sur des fichiers INI. Un utilisateur motivé peut créer ses propres skins ou modifier ceux existants sans compétence en programmation. Des scripts Lua permettent d'ajouter de la logique conditionnelle pour les projets plus ambitieux. Le tout reste léger : quelques mégaoctets en mémoire, une charge processeur négligeable, même avec plusieurs skins actifs.
Rainmeter fonctionne de Windows 7 à Windows 11. La version 4.5.23, publiée en avril 2025, a corrigé un problème de compatibilité avec Windows 11 24H2 qui empêchait les skins de rester visibles lors de l'utilisation du raccourci Win+D. Le logiciel est distribué sous licence GPL v2. Pour ceux qui personnalisent déjà leur interface avec des outils comme Start11 ou ExplorerPatcher, Rainmeter complète l'ensemble sans conflit.