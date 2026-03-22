Le principe repose sur des « skins », de petits modules affichables n'importe où sur le bureau. Chaque skin remplit une fonction : moniteur de processeur, jauge de mémoire vive, prévisions météo, lecteur de flux RSS, contrôle de lecteur multimédia, horloge, calendrier. Des milliers de skins sont disponibles sur DeviantArt, le forum officiel et le subreddit dédié. Certains sont minimalistes, d'autres transforment le bureau en cockpit futuriste. L'installation passe par un simple fichier .rmskin à ouvrir dans le gestionnaire intégré.