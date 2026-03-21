MicaForEveryone nécessite Windows 11 (version 22000 minimum) et l'activation des effets de transparence dans les paramètres système. Il consomme très peu de ressources et se lance automatiquement au démarrage. Le code source est ouvert et disponible sur GitHub. Pour ceux qui cherchent à aller plus loin dans la personnalisation de Windows 11, c'est un complément discret mais efficace.

Quand Microsoft applique ses propres règles de design à la carte, il reste des développeurs pour les appliquer partout.