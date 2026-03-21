Les applications modernes de Windows 11 affichent de jolis effets de transparence. Les autres, non. MicaForEveryone corrige cette injustice visuelle en quelques clics.
Depuis sa sortie, Windows 11 applique des effets visuels Mica et Acrylic à ses propres applications. Paramètres, Explorateur de fichiers, Photos : le rendu est fluide et cohérent. Mais dès qu'on ouvre un logiciel classique, l'illusion se brise. Les fenêtres redeviennent plates et opaques. MicaForEveryone s'attaque à cette incohérence.
Le déploiement de Mica prend du retard, cet outil offre un raccourci
L'outil fonctionne via les API officielles de Windows. Il communique avec le gestionnaire de fenêtres (DWM) pour lui demander d'appliquer un effet visuel à chaque fenêtre détectée. Aucun fichier système n'est modifié. Trois matériaux sont disponibles : Mica, qui reflète subtilement le fond d'écran à travers la barre de titre, Mica Alt, qui accentue le contraste pour les interfaces sombres, et Acrylic, qui produit un effet de verre dépoli plus prononcé. Chaque matériau peut être assigné globalement ou par application.
La configuration se fait depuis l'icône dans la zone de notification ou via un fichier texte pour les utilisateurs avancés. On peut aussi modifier l'arrondi des coins de fenêtre et ajuster les bordures. Certaines applications anciennes utilisant leur propre moteur de rendu ne réagissent pas aux effets. Le logiciel le signale : ce n'est pas un dysfonctionnement.
MicaForEveryone nécessite Windows 11 (version 22000 minimum) et l'activation des effets de transparence dans les paramètres système. Il consomme très peu de ressources et se lance automatiquement au démarrage. Le code source est ouvert et disponible sur GitHub. Pour ceux qui cherchent à aller plus loin dans la personnalisation de Windows 11, c'est un complément discret mais efficace.
Quand Microsoft applique ses propres règles de design à la carte, il reste des développeurs pour les appliquer partout.