La division France de DHL est formelle, d’ici fin 2026, 100% de sa flotte en propre sera électrique sur le territoire national, devançant les objectifs du groupe.
Si vous aussi, vous êtes du genre à tendre l’oreille au moindre vrombissement de moteur dans la rue quand vous attendez un colis, la décision du groupe DHL risque bien de vous désorienter. Derrière les traditionnels utilitaires jaunes se prépare une petite révolution, puisque le géant de la logistique accélère l’électrification de sa flotte. Et, avec elle, la disparition progressive de ces bruits familiers et annonciateurs de moteur diesel, et donc d'un précieux colis à réceptionner.
D'ici fin 2026, la flotte DHL sera électrique
Si le groupe DHL a prévu d'électrifier deux tiers de sa flotte à l’échelle mondiale en 2030, en France, DHL Express compte déjà 87% de véhicules électriques au sein de sa flotte, « illustrant un engagement fort et continu en faveur de la mobilité durable. » D'ici à la fin de l'année, 100% de sa flotte sera électrique.
Cela notamment grâce à l’arrivée récente de plus d’une centaine d’utilitaires Mercedes-Benz eSprinter et de cinquante fourgonnettes eCitan. D'ici la fin de l'année 2026, DHL Express France va poursuivre cette dynamique afin d'achever la transition des 450 utilitaires de sa flotte nationale.
Objectif « zéro émission » d'ici 2050
« La transition écologique est une priorité pour DHL Express et nous sommes très attentifs à suivre toutes les innovations en la matière. Les derniers utilitaires que nous avons réceptionnés ont une autonomie proche des 400 km, contre une centaine auparavant, ce qui élargit de façon importante le rayon de nos livraisons vertes » explique Philippe Prétat, PDG de DHL Express France.
Outre une flotte de camions électriques, DHL Express dessert également 55 centres-villes en France avec des modes de transport doux, à pied, à vélo ou en encore en triporteur.
Pour accompagner l'électrification de sa flotte, DHL Express implante également des points de recharge sur le territoire. À ce jour, l’entreprise en compte plus de 700, et le transporteur compte bien dépasser les 1 000 bornes installées d'ici la fin de l'année.
L’entreprise expérimente également, sur sa plateforme logistique de Créteil, une solution mise au point par la start-up (lyonnaise) Mob-Energy. Cette technologie stocke l’électricité dans des batteries de seconde vie avant de la restituer au moment opportun pour alimenter les véhicules en recharge. La version déployée sur le site DHL Express de Créteil permet d’en recharger jusqu’à 20 simultanément.
Et ce n'est pas tout, puisque DHL veut également déployer plus de 100 bornes au domicile de ses collaborateurs d’ici la fin de l’année, afin d’alimenter leurs voitures de fonction. D’ici un an, 75% des voitures de société seront électriques (et la totalité d’ici fin 2027), tandis que le groupe DHL s’est fixé pour objectif d’atteindre zéro émission d’ici 2050.