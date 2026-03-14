L’entreprise expérimente également, sur sa plateforme logistique de Créteil, une solution mise au point par la start-up (lyonnaise) Mob-Energy. Cette technologie stocke l’électricité dans des batteries de seconde vie avant de la restituer au moment opportun pour alimenter les véhicules en recharge. La version déployée sur le site DHL Express de Créteil permet d’en recharger jusqu’à 20 simultanément.

Et ce n'est pas tout, puisque DHL veut également déployer plus de 100 bornes au domicile de ses collaborateurs d’ici la fin de l’année, afin d’alimenter leurs voitures de fonction. D’ici un an, 75% des voitures de société seront électriques (et la totalité d’ici fin 2027), tandis que le groupe DHL s’est fixé pour objectif d’atteindre zéro émission d’ici 2050.