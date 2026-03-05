L'étude de l'Association des maires de France (AMF) et du Cevipof portant sur la « cybermalveillance contre les maires » et qui vient d'être publiée fait mal. En tout cas, par les chiffres qu'elle nous permet de découvrir. On apprend ainsi que les maires français sont 28% en 2025 à avoir été l'objet d'insultes ou de harcèlement sur les réseaux sociaux.

Un chiffre à d'autant plus prendre en compte qu'ils étaient 20% à faire ce constat en 2020. Ce problème est le troisième plus important qu'ils rencontrent, derrière des incivilités vécues (65%) et des injures ou des insultes (36%), mais devant le harcèlement moral (17%) et les agressions physiques (8%).