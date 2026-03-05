Initialement prévue fin 2025, la série française Traqués arrive enfin sur Apple TV+. Sa sortie avait été repoussée de plusieurs mois après des accusations de plagiat.
Apple TV+ continue d’étoffer son catalogue de productions européennes avec « Traqués », un thriller français porté par Mélanie Laurent. Connue à l’international sous le titre « The Hunt », la série devait initialement être diffusée fin 2025. Mais son lancement a été repoussé de plusieurs mois après une polémique liée à des accusations de plagiat visant la production.
Le scénariste n'avait pas prévenu que sa série était tirée d'un roman des années 70
La diffusion de Traqués devait initialement intervenir à la fin de l’année 2025 sur Apple TV+. Mais le lancement a été suspendu en catastrophe quelques jours seulement avant la diffusion. En effet, des similitudes troublantes entre le pitch de cette première saison et un roman, Shoot, écrit par l'auteur américain Douglas Fairbair et publié en 1973. L'œuvre avait d'ailleurs été déjà adaptée au cinéma en 1976, réalisée par Harvey Hart, avec Cliff Robertson et Ernest Borgnine.
Apple et Gaumont, qui produisent la série pour la plateforme de streaming, ne se sont rendus compte qu'au dernier moment du plagiat, le scénariste et showrunner n'ayant pas jugé utile d'indiquer sa source d'inspiration à ses producteurs.
Face à ces accusations, Apple et les producteurs ont choisi de reporter la sortie du programme. L’objectif était de laisser le temps nécessaire pour examiner la situation et éviter de diffuser la série alors que la polémique prenait de l’ampleur.
Une recherche des ayants droit et un report de trois mois pour éviter de jeter Traqués à la poubelle
Apple et Gaumont ont ensuite rencontré un problème de taille : contacter les ayants droit pour leur faire signer un accord d'adaptation et d'exploitation de leur œuvre. Les équipes du géant américain ont passé plusieurs semaines à retrouver les détenteurs des droits du livre et du film, mais y sont manifestement parvenues.
Le premier épisode de Traqués affiche désormais cette indication : « Une série de Cédric Anger basée sur le roman Shoot de Douglas Fairbairn, qui avait d’abord été adapté en un film du même nom, réalisé par Harvey Hart sur un scénario de Richard Berg ». Tout est bien qui finit bien. Apple a probablement dû signer un chèque conséquent, mais qui lui évite de jeter une saison complète, déjà tournée et montée, à la poubelle.
Traqués raconte l'histoire de Franck, interprété par Benoît Magimel, qui part chasser avec des amis quand la bande est attaquée par une autre troupe de chasseurs. L'un d'entre eux est blessé, mais ils parviennent à s'échapper et Franck retrouve sa femme, Krystel (Mélanie Laurent), et reprend le cours de sa vie. Problème : après quelques jours, eux deux et le groupe de chasseurs se sentent observés. Les assaillants veulent leur revanche.
La série est donc bel et bien disponible sur Apple TV+, à raison d'un épisode par semaine.
