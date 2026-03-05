La diffusion de Traqués devait initialement intervenir à la fin de l’année 2025 sur Apple TV+. Mais le lancement a été suspendu en catastrophe quelques jours seulement avant la diffusion. En effet, des similitudes troublantes entre le pitch de cette première saison et un roman, Shoot, écrit par l'auteur américain Douglas Fairbair et publié en 1973. L'œuvre avait d'ailleurs été déjà adaptée au cinéma en 1976, réalisée par Harvey Hart, avec Cliff Robertson et Ernest Borgnine.

Apple et Gaumont, qui produisent la série pour la plateforme de streaming, ne se sont rendus compte qu'au dernier moment du plagiat, le scénariste et showrunner n'ayant pas jugé utile d'indiquer sa source d'inspiration à ses producteurs.

Face à ces accusations, Apple et les producteurs ont choisi de reporter la sortie du programme. L’objectif était de laisser le temps nécessaire pour examiner la situation et éviter de diffuser la série alors que la polémique prenait de l’ampleur.