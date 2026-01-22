Le partage sélectif des données est un élément intéressant défendu par Thales. Si par exemple un citoyen a besoin de prouver sa majorité, Alaska ID Mobile certifie que l'utilisateur a plus de 21 ans (l'âge de la majorité aux États-Unis) sans dévoiler sa date de naissance exacte ni son adresse, contrairement aux pièces d'identité physiques. « L'application offre aux Alaskiens un moyen sûr et pratique de vérifier leur identité, sans avoir à présenter des informations potentiellement sensibles », confirme Lauren Whiteside, responsable des opérations du département des véhicules motorisés de l'État d'Alaska.