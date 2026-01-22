L'Alaska lance sa toute première application d'identification mobile pour ses citoyens. Conçu par le Français Thales, l'outil fait du téléphone portable une carte d'identité officielle, déjà adoptée par des milliers de résidents.
L'État de l'Alaska fait confiance à Thales pour la numérisation de ses services publics. L'énorme morceau de territoire américain, situé au nord-ouest du Canada, s'est associé au géant français pour déployer une solution qui marie cybersécurité de pointe et simplicité d'usage. L'application Alaska ID Mobile permet aux Alaskains de gérer leurs documents officiels depuis leur téléphone directement.
Thales apporte sa technologie de cybersécurité à l'Alaska
Derrière Alaska ID Mobile, on retrouve l'expertise du géant français Thales, connu pour être à la pointe en la matière, et qui est loin de se limiter à son rôle dans l'aéronautique. Le groupe a développé une architecture où chaque donnée personnelle est protégée par des mécanismes de sécurité avancés. L'idée est de permettre aux citoyens de prouver leur identité à l'aide d'un outil numérique, sans exposer inutilement leurs informations sensibles.
L'inscription sur l'application ne nécessite de fait pas de déplacement administratif. Depuis chez soi, il suffit de scanner sa carte d'identité ou son permis de conduire, puis de réaliser un selfie pour l'identification biométrique. L'application valide l'authenticité des documents tout en créant un profil numérique jugé ultra-sécurisé.
Le partage sélectif des données est un élément intéressant défendu par Thales. Si par exemple un citoyen a besoin de prouver sa majorité, Alaska ID Mobile certifie que l'utilisateur a plus de 21 ans (l'âge de la majorité aux États-Unis) sans dévoiler sa date de naissance exacte ni son adresse, contrairement aux pièces d'identité physiques. « L'application offre aux Alaskiens un moyen sûr et pratique de vérifier leur identité, sans avoir à présenter des informations potentiellement sensibles », confirme Lauren Whiteside, responsable des opérations du département des véhicules motorisés de l'État d'Alaska.
Des aéroports américains acceptent déjà cette carte d'identité mobile
Sur place, des milliers de résidents ont déjà téléchargé l'application, qui est acceptée par les commerces locaux et les forces de l'ordre de l'État. Mais c'est surtout sa reconnaissance par la TSA (Transportation Security Administration) qui est importante, car elle permet son utilisation aux contrôles de sécurité des aéroports d'Anchorage et Juneau.
Cette validation fait de l'Alaska l'un des neuf États américains à être dotés d'une infrastructure à clé publique certifiée. L'application est enregistrée auprès du Service de Confiance Numérique de l'AAMVA (American Association of Motor Vehicle Administrators), qui garantit son interopérabilité avec les autres systèmes de sécurité à travers le pays. Une conformité stricte aux normes ISO qui rassure sur la fiabilité du système.
« Ce projet montre notre engagement à proposer des solutions sécurisées, centrées sur l'utilisateur, capables de répondre à l'évolution des besoins en Alaska », affirme Tyson Moler, vice-président des solutions d'Identité et de Biométrie de Thales pour l'Amérique du Nord. L'initiative arrive au bon moment pour l'entreprise française, puisque plusieurs programmes fédéraux cherchent actuellement à renforcer la lutte contre la fraude en ligne et le vol d'identité. L'Alaska, ou de son surnom « la dernière frontière », fait office de laboratoire grandeur nature pour l'identité numérique de demain.