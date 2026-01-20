Si le Steam Deck continue à être, et de loin, la console portable la plus vendue actuellement, d'autres fabricants se frottent les mains à l'idée de voir un public toujours plus large s'intéresser à leurs produits.

C'est le cas d'AYANEO qui, en juillet dernier, avait été l'une des premières à nous proposer une console à base de Ryzen AI 9 HX 370. L'AYANEO 3 était alors en test dans nos colonnes et, au-delà de la puissance du processeur, nous avions apprécié la qualité de sa dalle OLED 7 pouces et la mise en place de commandes dites modulaires, que l'on pouvait donc échanger en fonction des besoins.