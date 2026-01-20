Jamais avare de nouveaux modèles, la marque AYANEO dévoile plusieurs consoles dont la toute première à intégrer la nouveau Ryzen AI d'AMD.
Les consoles portables profitent à plein des difficultés sur le marché de la carte graphique et de l'intérêt que portent AMD et Intel aux processeurs à solution graphique intégrée. Il suffit de voir comme Intel accentue la pression avec ses nouvelles puces Panther Lake.
À peine annoncé, le Ryzen AI 9 HX 470 déjà intégré
Si le Steam Deck continue à être, et de loin, la console portable la plus vendue actuellement, d'autres fabricants se frottent les mains à l'idée de voir un public toujours plus large s'intéresser à leurs produits.
C'est le cas d'AYANEO qui, en juillet dernier, avait été l'une des premières à nous proposer une console à base de Ryzen AI 9 HX 370. L'AYANEO 3 était alors en test dans nos colonnes et, au-delà de la puissance du processeur, nous avions apprécié la qualité de sa dalle OLED 7 pouces et la mise en place de commandes dites modulaires, que l'on pouvait donc échanger en fonction des besoins.
La Konkr Fit sera bien dotée d'une dalle OLED de 7 pouces de diagonale. ©AYANEO
Mais voilà, six mois plus tard, le Ryzen AI 9 HX 370 c'est déjà presque du passé chez AMD qui, en prélude au CES 2026 du début du mois, a présenté la relève. Le Ryzen AI 9 HX 470 sera donc la nouvelle figure de proue des puces nomades de chez AMD, mais les changements sont subtils et la puce conserve ainsi le duo d'architecture CPU Zen 5 et GPU RDNA 3.5.
En l'occurrence, on parle de 12 cœurs CPU et de 16 unités de calcul GPU pour une solution graphique qui garde le nom de Radeon 890M. La seule véritable modification concerne le NPU qui, s'il conserve l'architecture XDNA 2, se montre un peu plus puissant en affichant 55 TOPS.
Une console très proche de l'AYANEO 3 ?
Peu de changements donc, mais cela suffit à AYANEO pour nous annoncer une nouvelle console qui, pour l'occasion, change complètement de nom et devrait aussi faire un peu évoluer son design.
Il s'agit ici pour AYANEO de capitaliser sur les réusstes de la Konkr Pocket Fit, une machine Android disponible depuis peu et qui rencontre un certain succès. AYANEO baptise sa nouvelle machine Konkr Fit et semble garder l'écran OLED de 7 pouces de diagonale de l'AYANEO 3. Sur cette dernière, il était question d'une définition 1 080p avec une dalle 144 Hz/800 nits.
Plusieurs coloris sont déjà présentés. ©AYANEO
AYANEO n'entre hélas pas dans les détails pour cette Konkr Fit. Alors que le sujet est sensible aujourd'hui, nous ne connaissons par exemple pas la taille de la RAM ou la capacité de stockage d'une console qui entretient aussi le mystère sur ses contrôles, même si les images laissent à penser que la modularité de l'AYANEO 3 n'a pas sa place sur ce nouveau modèle.
La Konkr Fit est donc la première console annoncée avec ce nouveau Ryzen AI 9 HX 470, mais il faudra encore patienter pour en avoir toutes les précisions.
Source : AYANEO