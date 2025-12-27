Un monstre de CPU doté de 192 Mo de cache combiné : chaque cœur du Ryzen 9 9950X3D2 aura ainsi accès au fameux 3D Vertical Cache.
Si aucune révolution n'est attendue chez AMD courant-2026, de nouveaux processeurs devraient toutefois permettre à la firme de Lisa Su de confirmer son avantage technologique sur Intel. Le Ryzen 9 9950X3D2 est de ceux-là.
Deux unités de cache X3D de 64 Mo chacune
Une fois n'est pas coutûme, AMD avait décidé de lancer la nouvelle variante de sa gamme de processeurs « X3D » – ceux doté d'un cache supplémentaire dit « vertical » – par le Ryzen 7 9800X3D.
Lancée en fin d'année dernière, cette puce favorite des joueurs PC a ensuite été suivie de deux autres modèles, les puissants Ryzen 9 : le 9950X3D d'abord et, dans la foulée, le 9900X3D. Dans les deux cas, le concept est le même : le cache 3D supplémentaire n'est aujouté qu'à un seul des deux CCD apportant comme un « déséquilibre », tous les cœurs du CPU n'ayant alors pas le même accès à ce cache surdimensionné.
Un décalage qui ne devrait bientôt plus être, en tout cas sur le très haut de gamme, puisque AMD envisage bien la sortie prochaine d'un Ryzen 9 9950X3D2 avec un total de 192 Mo de cache autorisé par le fait que chacun des deux CCD de la puce dispose cette fois de sa « couche » de 3D Vertical Cache. Par ailleurs, les rumeurs évoquent aussi la venue d'un Ryzen 7 9850X3D, plus classique, pour accompagner le nouveau Ryzen 9.
Moins costaud que le 9950X3D en single thread ?
Sujet de nombreuses rumeurs, le Ryzen 9 9950X3D2 n'avait toutefois pas encore été l'objet de franches fuites qui auraient permis de confirmer son existence tout en nous donnant une (petite) idée de ses performances.
C'est aujourd'hui chose faite avec cet extrait des bases de données PassMark qui, comme souvent, constituent une mine d'informations. Bien sûr, il ne s'agit pas de données officielles, mais nous n'en avons jamais été aussi proches alors qu'AMD pourrait bien annoncer sa nouvelle puce très haut de gamme dans une dizaine de jours, à l'occaison du CES 2026 de Las Vegas (du 6 au 9 janvier).
Dans un premier temps, la fuite en provenance de chez PassMark est l'occasion de faire le point sur les caractéristiques techniques de ce Ryzen 9 9950X3D2 : on voit bien les deux unités de cache X3D de 64 Mo chacune. Autre information, les fréquences de fonctionnement diffèrent : tout porte à croire que la fréquence en boost sera identique (5,6 GHz), mais de base, les cœurs du nouveau CPU seront sensiblement inférieurs à celles du 9950X3D : 4,3 GHz contre 4,7 GHz.
Dans un second temps, les bases de données PassMark sont aussi l'occasion de découvrir une première indication des performances du nouveau venu. Via l'outil CPU Mark, on peut voir qu'il obtient 71 585 points contre 70 154 pour le 9950X3D et, en single thread, on parle de 4 716 points contre 4 739 points : sans doute un effet de la fréquence de base inférieure.
Des niveaux de performances qui seront bien sûr à confirmer avec nos propres tests et, surtout, à affiner. Nous reste aussi à connaître le prix de lancement d'une puce qui, aux dernières nouvelles, devrait aussi consommer sensiblement plus : on parle d'un TDP de 200 watts contre 170 watts pour le 9950X3D.