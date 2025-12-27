Une fois n'est pas coutûme, AMD avait décidé de lancer la nouvelle variante de sa gamme de processeurs « X3D » – ceux doté d'un cache supplémentaire dit « vertical » – par le Ryzen 7 9800X3D.

Lancée en fin d'année dernière, cette puce favorite des joueurs PC a ensuite été suivie de deux autres modèles, les puissants Ryzen 9 : le 9950X3D d'abord et, dans la foulée, le 9900X3D. Dans les deux cas, le concept est le même : le cache 3D supplémentaire n'est aujouté qu'à un seul des deux CCD apportant comme un « déséquilibre », tous les cœurs du CPU n'ayant alors pas le même accès à ce cache surdimensionné.

Un décalage qui ne devrait bientôt plus être, en tout cas sur le très haut de gamme, puisque AMD envisage bien la sortie prochaine d'un Ryzen 9 9950X3D2 avec un total de 192 Mo de cache autorisé par le fait que chacun des deux CCD de la puce dispose cette fois de sa « couche » de 3D Vertical Cache. Par ailleurs, les rumeurs évoquent aussi la venue d'un Ryzen 7 9850X3D, plus classique, pour accompagner le nouveau Ryzen 9.