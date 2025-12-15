L'occasion de rappeler que, malgré ce relatif « retard » sur le déploiement d'Android 16, Honor fait partie des marques les plus sérieuses en matière de politique de mises à jour. En l'occurrence, elle fait partie du tout petit club de marques à promettre sept ans de mises à jour Android et de correctifs de sécurité à ses smartphones haut de gamme (comme Samsung et Google). Même ses milieux de gamme, comme le Honor 400 Pro, n'est pas laissé de côté avec pas moins de six ans de mises à jour.