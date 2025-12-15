Si Android 16 est officiellement disponible depuis le début de l'été sur les Google Pixel, chaque constructeur adopte son propre calendrier pour le déploiement de la mise à jour sur ses appareils. Aujourd'hui, c'est au tour d'Honor de clarifier son agenda.
La marque chinoise partage sur ses réseaux sa feuille de route concernant la mise à disposition de MagicOS 10, et donc d'Android 16, sur ses smartphones. Une communication un peu tardive, alors que l'année 2025 arrive à son terme, et que seuls une poignée de flagship Honor ont pour l'instant eu droit à leur mise à jour.
Il faudra se montrer patients, pour certaines références
On ne tombe pas de notre chaise : Honor priorise, comme la plupart de ses concurrents, les smartphones les plus nantis de son catalogue. Ainsi, après les Honor Magic 7 Pro, Honor 400 et 400 Pro, ainsi que le pliant Honor Magic V5, ce sont les modèles haut de gamme de l'an dernier qui recevront la fameuse mise à jour à partir du mois de janvier 2026.
Dans le détail, on parle ici des Magic 6 Pro et du Magic V3. Un mois plus tard, en février 2026, ce sera au tour des Magic 5 Pro. Notez que les tablettes de la marque sont également concernées par cette feuille de route.
Le calendrier de la marque nous emmène en réalité jusqu'en avril 2026, où les derniers de cordée seront finalement servis par MagicOS 10 : les Magic V2, 200 Pro ou encore 200 Lite feront partie du dernier batch du premier semestre de l'année.
Honor, une marque sérieuse sur les mises à jour
Dans tous les cas, Honor affirme que la plupart des smartphones milieu de gamme de son catalogue et tous les appareils compatibles devraient recevoir la mise à jour vers Android 16 d'ici à la fin du premier trimestre 2026.
L'occasion de rappeler que, malgré ce relatif « retard » sur le déploiement d'Android 16, Honor fait partie des marques les plus sérieuses en matière de politique de mises à jour. En l'occurrence, elle fait partie du tout petit club de marques à promettre sept ans de mises à jour Android et de correctifs de sécurité à ses smartphones haut de gamme (comme Samsung et Google). Même ses milieux de gamme, comme le Honor 400 Pro, n'est pas laissé de côté avec pas moins de six ans de mises à jour.
À part les nouveautés d'Android 16, MagicOS 10 représente une refonte esthétique majeure de l'interface des smartphones de la marque, avec un design tout en transparence (on se demande où Honor est allé chercher tout ça). Les icônes, animations et transitions ont toutes été retravaillées et modernisées, et des fonctionnalités d'intelligence artificielle agentiques font leur apparition à tous les niveaux. Visitez le site dédié à MagicOS 10 pour en savoir plus sur les nouveautés.