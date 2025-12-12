Il fut un temps, pas si lointain, où comprendre la gamme Snapdragon était simple. Plus le chiffre était élevé, plus la puce était puissante. C’était logique, carré. Mais ça, c’était avant. Aujourd'hui, avec l’annonce des pouces pour smartphone Snapdragon 6s 4G Gen 2 et Snapdragon 4 Gen 4, Qualcomm semble s’amuser à brouiller les pistes. On se retrouve avec un milieu de gamme coincé dans le passé et un entrée de gamme qui embrasse le futur. Vous êtes perdus ? C’est normal, on vous explique tout.