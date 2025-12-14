Depuis 2023, la manette Stadia Controller peut également être utilisée en mode sans fil sur PC et appareils mobiles, à condition toutefois de désactiver son ancien mode Wi-Fi au profit du Bluetooth.

Pour cela, Google a mis en place un outil en ligne (à cette adresse), une application Web qui se charge de passer la manette en Bluetooth, par le biais d'une simple jour de son firmware.

Ce même outil aurait dû tirer sa révérence en fin d'année dernière, avant que Google ne décide finalement de le prolonger d'une année. À l'heure actuelle, le Stadia Controller Conversion Tool devrait donc cesser d'émettre au 31 décembre prochain.

Google n'a pas confirmé si la disponibilité de l'outil de conversion serait prolongée à nouveau (et à vrai dire, on ne sait toujours pas pourquoi cet outil a une date limite).