Mis hors ligne il y a bientôt 3 ans, le service de jeu en ligne Google Stadia fait encore parler de lui, au travers de sa manette, qui vient de bénéficier d'une mise à jour bienvenue sur Steam, à quelques jours de la fin de son support par le géant américain.
Google Stadia, rappelez-vous, c’était la promesse un peu folle de jouer partout, tout le temps, sans console sous la télé. Si la plateforme a depuis tiré sa révérence, elle laisse derrière elle quelques trouvailles technologiques et une manette plutôt réussie. Une manette dont Steam vient d'optimiser la compatibilité, au travers d'une nouvelle mise à jour.
Steam améliore (un peu) la prise en charge de la manette Stadia
En effet, Steam a récemment amélioré la prise en charge de la manette Stadia. Alors qu’il était auparavant nécessaire d’activer la compatibilité avec les manettes génériques, la manette Stadia se connecte désormais et fonctionne même lorsque cette option est désactivée. Elle apparaît toujours comme un “Generic Gamepad”, mais bénéficie désormais d’un meilleur support.
Parmi les améliorations, la touche Google Assistant peut désormais être reprogrammée, la touche de capture d’écran fonctionne (du moins sous SteamOS) et la touche Stadia agit comme une touche Xbox en ouvrant le mode Big Picture ou les raccourcis SteamOS. Certains jeux, auparavant incompatibles avec la manette Stadia, sont désormais jouables.
Certaines limites persistent cependant, comme l’absence d’extinction automatique sous SteamOS ou le son via la prise jack. De même, d'après les premiers tests, la fonction vibration reste absente avec cette prise en charge Bluetooth.
Un outil de conversion Bluetooth bientôt obsolète ?
Depuis 2023, la manette Stadia Controller peut également être utilisée en mode sans fil sur PC et appareils mobiles, à condition toutefois de désactiver son ancien mode Wi-Fi au profit du Bluetooth.
Pour cela, Google a mis en place un outil en ligne (à cette adresse), une application Web qui se charge de passer la manette en Bluetooth, par le biais d'une simple jour de son firmware.
Ce même outil aurait dû tirer sa révérence en fin d'année dernière, avant que Google ne décide finalement de le prolonger d'une année. À l'heure actuelle, le Stadia Controller Conversion Tool devrait donc cesser d'émettre au 31 décembre prochain.
Google n'a pas confirmé si la disponibilité de l'outil de conversion serait prolongée à nouveau (et à vrai dire, on ne sait toujours pas pourquoi cet outil a une date limite).
