Si l'on comprend comment cette immobilisation est arrivée, il est par contre plus difficile de trouver l'origine de cette perte de connexion satellite très localisée, et qui n'a pas fait de victime en dehors de la Russie. Plusieurs acteurs du milieu, dont le plus important groupe de concessionnaires du pays, Rolf, ont évoqué la possibilité d'une attaque (même si Rolf n'a pas fourni de preuves).

Une cyberattaque pourrait être possible, surtout au milieu de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, mais l'absence de revendication crée le doute. « S'il s'agissait d'une cyberattaque coordonnée, je m'attendrais à ce que l'un des grands groupes pro-ukrainiens revendique cette attaque et publie des preuves, comme cela a été le cas lors de l'attaque contre la compagnie aérienne russe Aeroflot en juillet dernier » a ainsi indiqué à The Register Cian Heasley, consultant principal chez Acumen Cyber.

Pour ce qui est des sanctions, Porsche affirme appliquer toutes celles décidées depuis 2022, entraînant notamment la fin des livraisons et du service après-vente. Mais le problème ici ne relèverait pas des sanctions qui ont touché la Russie ces dernières années.