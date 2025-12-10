Un partenariat surprenant qui devrait toutefois réunir les amateurs de deux franchises iconiques : Hawkins, Indiana débarque dans Flight Simulator 2024.
Lancé il y a un peu plus d'un an – le 19 novembre 2024 pour être tout à fait exact – Flight Simulator 2024 peine encore à convaincre des amateurs pourtant très largement enthousiastes après le précédent opus. Comme pour forcer le destin, Microsoft et Netflix tentent une expérience inhabituelle.
Plus de 40 lieux emblématiques de la série
Plutôt reconnue pour son sérieux et la précision de sa simulation, Flight Simulator 2024 vient de recevoir le renfort de la série phare de Netflix, Stranger Things, dont la cinquième saison vient de débuter.
Starcourt Mall et la décharge : deux lieux emblématiques de la série. ©Microsoft
Un renfort qui passe ni plus ni moins par la reconstitution complète et minutieuse de la ville d'Hawkins, Indiana, théâtre des aventures du fameux trio Mike Wheeler, Lucas Sinclair et Dustin Henderson. Pour cette reconstitution, les développeurs d'Asobo Studios ont évidemment intégré tous les bâtiments iconiques de la ville depuis le Starcourt Mall jusqu'à la Hawkins Middle School en passant par la décharge, le laboratoire national et, bien sûr, l'Upside-Down.
La Middle School et le laboratoire national modélisés avec soin. ©Microsoft
Les quelques images diffusées par Microsoft devraient suffire à convaincre du soin apporté par les développeurs alors que les survols de la cité seront tout sauf une partie de plaisir : Asobo Studios ne s'est pas contenté de proposer un nouvel environnement aux amateurs de Flight Simulator 2024, il y a un réel gameplay derrière cette intégration.
Tout sauf une visite touristique !
En effet, à l'image de ce qui se trame dans la série, la vie dans Hawkins est tout sauf un long fleuve tranquille. Afin de coller au gameplay du jeu, Asobo Studios a donc imaginé un système de missions en hélicoptère.
Non, pas d'avion sur cette mini-extension qui nous propose un total de cinq (?) missions aux objectifs différents : largage de fournitures, poursuite de méchants, récupération de personnages en danger… À chaque fois, les missions nous sont confiés par Murray Bauman (Brett Gelman), le détective privé pour le moins excentrique introduit dès la deuxième saison de la série.
Jorg Neumann, responsable du projet chez Asobo/Microsoft, insiste sur les atouts de cette mini-extension qui promet « un voyage chargé d’adrénaline » tout en assurant « une poursuite du réalisme, de l’authenticité et de l’exactitude » : il ne faudrait pas décevoir les amateurs de Flight Simulator 2024 et transformer le jeu en une espèce de gigantesque panneau publicitaire. À vérifier…
Les missions en hélicoptère seront mouvementées ! ©Microsoft
Reste que l'extension et ses (seulement) cinq missions sont proposées sans bourse délier. Pour en profiter, il faut se rendre dans la Marketplace intégrée au jeu, choisir l’extension « Stranger Things » et boucler sa ceinture. Rappelons aussi que Stranger Things saison 5 a débuté le 27 novembre et s'achèvera le 1er janvier prochain. Cet ultime épisode bénéficiera d'une sortie limitée en salles aux États-Unis et au Canada.