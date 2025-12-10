Non, pas d'avion sur cette mini-extension qui nous propose un total de cinq (?) missions aux objectifs différents : largage de fournitures, poursuite de méchants, récupération de personnages en danger… À chaque fois, les missions nous sont confiés par Murray Bauman (Brett Gelman), le détective privé pour le moins excentrique introduit dès la deuxième saison de la série.

Jorg Neumann, responsable du projet chez Asobo/Microsoft, insiste sur les atouts de cette mini-extension qui promet « un voyage chargé d’adrénaline » tout en assurant « une poursuite du réalisme, de l’authenticité et de l’exactitude » : il ne faudrait pas décevoir les amateurs de Flight Simulator 2024 et transformer le jeu en une espèce de gigantesque panneau publicitaire. À vérifier…