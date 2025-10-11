Le B-17G Flying Fortress de MicroProse est désormais disponible en accès anticipé sur Microsoft Flight Simulator 2024. Ce bombardier emblématique de la Seconde Guerre mondiale revient avec des textures 4K, des sons enregistrés sur de véritables appareils et un cockpit rivetant. MicroProse livre son premier avion de la collection Heritage Valor avec le souci de l'exactitude historique.
Le B-17 Flying Fortress a marqué l'aviation de combat au cours de la Seconde Guerre mondiale. Ce bombardier lourd américain a traversé les tempêtes de l'Europe occupée et accompli des milliers de missions. Sa silhouette reconnaissable, son armement impressionnant et sa robustesse légendaire lui ont taillé une solide réputation auprès des amateurs d'histoire aéronautique.
MicroProse ramène cet avion mythique dans l'univers numérique de Flight Simulator 2024, qui a connu des tempêtes en plein vol de son lancement. L'équipe a collaboré avec des historiens de l'aviation, des experts en restauration et des passionnés d'avions de guerre. Ces spécialistes travaillent ensemble pour garantir que chaque détail technique, sonore et visuel raconte une histoire véritable du conflit. Le simulateur devient alors un espace au sein duquel les utilisateurs explorent le patrimoine aéronautique en le vivant directement.
Offre partenaire
Avec plus de 12500 serveurs répartis dans 117 pays, Proton VPN vous permet de réduire votre ping et de garder votre gameplay fluide et réactif avec un minimum de lag.
Offre partenaire
MicroProse reconstitue la mémoire par l'authenticité
MicroProse a enregistré les sons directement auprès de véritables moteurs de B-17, capturant l'essence acoustique de la machine. Les textures en résolution 4K intègrent l'usure naturelle, les intempéries et les marques du temps, comme si l'avion conservait la mémoire physique de ses combats passés. Chaque rivet, chaque éraflure, chaque coulure de peinture correspond à des configurations réelles. Cela signifie que vous retrouvez un avion qui a réellement volé, pas une invention de designer.
Cette reconstitution historique ne devait rien laisser au hasard et préserver l'héritage de ceux qui ont piloté et maintenu ces appareils. MicroProse a donc travaillé avec des historiens, des fondations et des associations pour garantir chaque détail. Comme on a pu le lire dans le communiqué de presse de la marque, « Afin de rendre hommage au personnel qui l'a piloté et aux communautés qui le maintiennent en vie, chaque rivet, texture et son a été reproduit avec soin ».
Le cockpit reproduit chaque instrument, chaque commande, chaque levier. Un historien peut vérifier la position exacte des interrupteurs. Un ancien pilote reconnaît les habitudes de vol qu'il a acquises. Un étudiant comprend les défis auxquels les équipages faisaient face durant les raids de bombardement. Les six livrées authentiques proposées correspondent à des configurations réelles portées par différents escadrons américains. Grâce à ces variantes, vous retrouverez le B-17 de la 100e Escadrille ou celui de la 388e Escadrille, avec leurs codes d'identification spécifiques, leurs emblèmes et leurs histoires distinctes.
Les fondations et organisations historiques partenaires du projet garantissent cette fidélité. Aucune approximation, aucun compromis pour l'esthétique. Le B-17G de MicroProse fonctionne comme un objet d'histoire disponible à l'exploration. Les utilisateurs naviguent dans une véritable archive vivante.
Comment la technologie transforme les sons et les sensations en apprentissage
Le modèle de vol haute fidélité optimisé spécifiquement pour Flight Simulator 2024 reproduit la physique réelle de l'appareil. Vous sentirez les vibrations du moteur lors du décollage. Vous comprendrez le poids et l'inertie de la machine volante en la manœuvrant. Cette couche technique crée une connexion sensorielle entre le joueur et l'histoire qu'il parcourt.
L'environnement sonore complet, développé via la technologie Wwise, enveloppe l'utilisateur dans une atmosphère cinématique. Le grondement caractéristique des moteurs Allison vous plonge dans la cabine d'un bombardier en route pour une mission. Les vibrations de la structure métallique, les crépitements des équipements, le souffle de la pressurisation : grâce à ces sons authentiques enregistrés auprès d'appareils restaurés, les utilisateurs vivent une immersion sensorielle impossible à obtenir autrement.
Le cockpit entièrement modélisé avec ses panneaux opérationnels et ses instruments transforme le simulateur en laboratoire d'exploration historique. Que vous soyez historien, passionné d'aviation ou ancien pilote, vous accédez à une représentation fidèle des systèmes complexes que les équipages géraient sous un stress intense. La personnalisation intégrée via un presse-papiers simulateur vous permet même d'ajouter une avionique moderne, ouvrant des perspectives pédagogiques infinies pour les universités et les musées de l'aviation.
Grâce aux animations multijoueurs et l'immersion collective, vous formerez des escadrilles virtuelles avec d'autres utilisateurs, comme les formations de bombardement historiques.
MicroProse annonce des mises à jour continues jusqu'à la version complète v1.0. Des systèmes avancés de maintenance et de dommages s'ajouteront progressivement pour enrichir la simulation tactile et cognitive.
Le B-17G Flying Fortress de MicroProse est disponible depuis le 9 octobre en accès anticipé sur Just Flight. L'avion se propose au prix de 28,95 euros au lieu de 34,95 euros, soit réduction temporaire de 17 %. Cette offre spéciale disparaîtra lors de la sortie officielle de la version 1.0. Les utilisateurs qui achètent l'accès anticipé recevront toutes les mises à jour gratuites jusqu'à la version définitive incluse. Microsoft Flight Simulator 2024 reste obligatoire pour accéder au B-17G, tout comme une configuration informatique solide avec au minimum 16 Go de RAM et 12 Go d'espace disque disponible. MicroProse continue d'enrichir l'avion grâce aux retours communautaires, avec de nouvelles livrées, des systèmes de maintenance avancés et des configurations d'équipage supplémentaires qui arriveront progressivement.
Source : Communiqué de presse