Le modèle de vol haute fidélité optimisé spécifiquement pour Flight Simulator 2024 reproduit la physique réelle de l'appareil. Vous sentirez les vibrations du moteur lors du décollage. Vous comprendrez le poids et l'inertie de la machine volante en la manœuvrant. Cette couche technique crée une connexion sensorielle entre le joueur et l'histoire qu'il parcourt.

L'environnement sonore complet, développé via la technologie Wwise, enveloppe l'utilisateur dans une atmosphère cinématique. Le grondement caractéristique des moteurs Allison vous plonge dans la cabine d'un bombardier en route pour une mission. Les vibrations de la structure métallique, les crépitements des équipements, le souffle de la pressurisation : grâce à ces sons authentiques enregistrés auprès d'appareils restaurés, les utilisateurs vivent une immersion sensorielle impossible à obtenir autrement.

Le cockpit entièrement modélisé avec ses panneaux opérationnels et ses instruments transforme le simulateur en laboratoire d'exploration historique. Que vous soyez historien, passionné d'aviation ou ancien pilote, vous accédez à une représentation fidèle des systèmes complexes que les équipages géraient sous un stress intense. La personnalisation intégrée via un presse-papiers simulateur vous permet même d'ajouter une avionique moderne, ouvrant des perspectives pédagogiques infinies pour les universités et les musées de l'aviation.

Grâce aux animations multijoueurs et l'immersion collective, vous formerez des escadrilles virtuelles avec d'autres utilisateurs, comme les formations de bombardement historiques.

MicroProse annonce des mises à jour continues jusqu'à la version complète v1.0. Des systèmes avancés de maintenance et de dommages s'ajouteront progressivement pour enrichir la simulation tactile et cognitive.

Le B-17G Flying Fortress de MicroProse est disponible depuis le 9 octobre en accès anticipé sur Just Flight. L'avion se propose au prix de 28,95 euros au lieu de 34,95 euros, soit réduction temporaire de 17 %. Cette offre spéciale disparaîtra lors de la sortie officielle de la version 1.0. Les utilisateurs qui achètent l'accès anticipé recevront toutes les mises à jour gratuites jusqu'à la version définitive incluse. Microsoft Flight Simulator 2024 reste obligatoire pour accéder au B-17G, tout comme une configuration informatique solide avec au minimum 16 Go de RAM et 12 Go d'espace disque disponible. MicroProse continue d'enrichir l'avion grâce aux retours communautaires, avec de nouvelles livrées, des systèmes de maintenance avancés et des configurations d'équipage supplémentaires qui arriveront progressivement.