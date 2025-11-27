Concrètement, un opérateur présent dans plusieurs pays doit composer avec un patchwork kafkaïen. Il y a les règles nationales qui se contredisent, les directives européennes interprétées différemment selon les États membres, et des obligations sectorielles qui s'empilent sans cohérence. Certains incidents de sécurité (et les télécoms français n'ont pas été épargnés depuis un an et demi sur le sujet) doivent être déclarés plusieurs fois, dans des formats différents, à des autorités distinctes qui ne se parlent même pas entre elles.