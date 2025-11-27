Depuis le début de la semaine, et jusqu'à ce samedi 29 novembre, Renault propose à tous les propriétaires d'une R5 E-Tech électrique de bénéficier d'une baguette gratuite, à retirer dans n'importe quelle boulangerie Kayser.

Pour Renault, il s'agit d'un clin d'œil appuyé à cette habitude on peut plus ancrée dans la tradition française, et aux belles heures de la R5 originelle, commercialisée pour la première fois il y a 50 ans. « "Oui Oui Baguette" évoque bien plus qu’un pain, c’est une attitude à la française : simple, confiante et irrésistible », confie le constructeur.