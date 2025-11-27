Jusqu'au samedi 29 novembre, Renault propose aux propriétaires d'une R5 E-Tech une baguette gratuite. L’idée est partie d’un accessoire inédit présent dans les véhicules de la marque : le porte-baguette en osier (et en option) 100% français.
Les plus anciens se souviennent sans doute avec émotion de l’odeur réconfortante de la baguette sortie du four récupérée chez le boulanger du village, et posée sur le siège passager de leur Renault 5 de l'époque. Aujourd’hui, la nouvelle R5 électrique réinvente ce duo mythique, transformant un geste quotidien en une expérience branchée, où nostalgie et modernité se croisent sur le bitume… mais aussi à la boulangerie du coin. On vous explique.
Une opération "Oui Oui Baguette"… Oui oui !
Depuis le début de la semaine, et jusqu'à ce samedi 29 novembre, Renault propose à tous les propriétaires d'une R5 E-Tech électrique de bénéficier d'une baguette gratuite, à retirer dans n'importe quelle boulangerie Kayser.
Pour Renault, il s'agit d'un clin d'œil appuyé à cette habitude on peut plus ancrée dans la tradition française, et aux belles heures de la R5 originelle, commercialisée pour la première fois il y a 50 ans. « "Oui Oui Baguette" évoque bien plus qu’un pain, c’est une attitude à la française : simple, confiante et irrésistible », confie le constructeur.
Pour profiter de cette offre pour le moins originale, le propriétaire peut se rendre dans n’importe quelle boulangerie Eric Kayser de France, avant de présenter son QR code disponible sur l’application MyRenault. Dès lors, il se verra remettre une baguette de pain artisanale gratuite chaque jour.
Un drive exclusif pour conclure l'opération
Et pour conclure cette opération marketing qui joue à fond la carte de la tradition française, un drive exclusif sera mis en place à Paris ce samedi 29 novembre de 11h à 17h. Le drive « Oui Oui Baguette » permettra aux possesseurs de Renault 5 E-Tech électrique de récupérer leurs baguettes sans même sortir de leurs voitures ! Installé au 10 avenue de Friedland dans le 8e arrondissement, cet événement sera accompagné par Eric Judor et le boulanger Eric Kayser en personne, et les automobilistes recevront ainsi directement leur baguette… dans le porte-baguette.
En effet, proposé en option chez Renault, le porte-baguette en osier destiné à la R5 E-Tech électrique coûte environ 150€, et se fixe à la console centrale grâce à un crochet en plastique noir fait sur mesure pour cet usage.