Pour cela, il suffira de se rendre dans Paramètres > Compte > Discussions tierces, et d'activer la fonction. À partir de là, il sera possible d'échanger des messages, mais aussi différents types de fichier (image, vidéo, audios…) avec d'autres applications de messagerie. Pour le moment, seule BirdyChat est compatible avec cette fonction, mais les géants du secteur comme Telegram pourront aussi s'appareiller à WhatsApp.

Pour cela, il leur faudra consentir à « un travail d'interopérabilité et soumettre une demande d'inclusion. » À noter que cette nouveauté très attrayante nous est réservée à nous, Européens. Car WhatsApp a consenti à cette interopérabilité seulement sous la pression du Digital Markets Act, le texte cadre de l'Union européenne de gestion de la concurrence dans le secteur du numérique. WhatsApp étant considéré comme un « contrôleur d'accès », il lui est imposé d'ouvrir ses services aux autres messageries.