WhatsApp est en train de développer une nouvelle fonctionnalité qui va parler à tout le monde. Car elle va permettre d'envoyer des messages à d'autres applications de messagerie à partir de WhatsApp !
L'app WhatsApp se déploie en ce moment dans l'ensemble de l'écosystème iOS, en devenant accessible sur iPad, puis sur Apple Watch. Mais son ouverture ne s'arrête pas là, puisque le leader mondial des applications de messagerie travaille en ce moment sur une fonctionnalité qui va tout simplement simplifier vos différents échanges à partir de votre smartphone.
WhatsApp va ouvrir son application aux autres applications de messagerie
Vous êtes du genre à avoir Signal, Telegram et autres WhatsApp (sans compter les messageries des réseaux sociaux) sur votre smartphone, et à trouver que ça commence à faire beaucoup à gérer ? Eh bien, vous allez apprécier la fonctionnalité en cours de développement chez WhatsApp.
En effet, comme nous le rapporte WABetaInfo, une fonctionnalité intégrée à la version bêta 2.25.33.8 permet dorénavant de « communiquer avec des personnes utilisant d’autres applications de messagerie instantanée. » Et une fonctionnalité qui, précise le média, est « entièrement optionnelle ».
Une nouveauté que l'on doit à l'Union européenne
Pour cela, il suffira de se rendre dans Paramètres > Compte > Discussions tierces, et d'activer la fonction. À partir de là, il sera possible d'échanger des messages, mais aussi différents types de fichier (image, vidéo, audios…) avec d'autres applications de messagerie. Pour le moment, seule BirdyChat est compatible avec cette fonction, mais les géants du secteur comme Telegram pourront aussi s'appareiller à WhatsApp.
Pour cela, il leur faudra consentir à « un travail d'interopérabilité et soumettre une demande d'inclusion. » À noter que cette nouveauté très attrayante nous est réservée à nous, Européens. Car WhatsApp a consenti à cette interopérabilité seulement sous la pression du Digital Markets Act, le texte cadre de l'Union européenne de gestion de la concurrence dans le secteur du numérique. WhatsApp étant considéré comme un « contrôleur d'accès », il lui est imposé d'ouvrir ses services aux autres messageries.