Oubliez les tests complexes cherchant la faille logique. Pour débusquer une IA, il suffit de tendre l'oreille et de repérer celui qui ne mord jamais. Une équipe de scientifiques a mis au point une sorte de test de Turing automatisé, analysant non pas la justesse des propos, mais leur coloration affective. Le verdict est sans appel : les modèles d'IA, même les plus avancés, baignent dans un océan de positivité. Ils sont amicaux, encourageants, et d'une bienveillance à toute épreuve, ce qui les trahit avec une efficacité redoutable, atteignant 70 à 80% de réussite à la détection.

Le résultat est savoureux : ce n'est pas la complexité des phrases qui trahit les bots, mais leur ton systématiquement positif et leur absence totale de toxicité. Pendant que les humains débattent avec passion, non sans se charrier, les IA, elles, semblent distribuer des bons points. Leur programmation, conçue pour être utile et inoffensive, les empêche de reproduire le chaos si caractéristique des interactions humaines authentiques. Les classificateurs ne s'y trompent pas, identifiant les réponses artificielles avec une précision allant jusqu'à 80%.