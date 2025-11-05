Apple va sécuriser les envois AirDrop, et voici comment

Alors que le système iOS 26.1 vient tout juste d'être déployé en version finale, les premières informations sur la prochaine mise à jour commencent à se faire connaître. L'une d'elles concerne une version de AirDrop plus sécurisée.
Apple teste une nouvelle couche de protection pour son système de partage de fichiers. La première bêta d'iOS 26.2, déployée aux développeurs, contient des références à une fonctionnalité baptisée "AirDropPINPairing". Le principe : deux utilisateurs devront saisir un code PIN pour activer le partage via AirDrop, lequel restera alors fonctionnel entre leurs appareils pendant 30 jours.
Une nouvelle option de partage sécurisé…
Cette authentification par code reprend une mécanique que l'on connaît déjà bien avec le Bluetooth ou AirPlay. Lorsqu'un utilisateur souhaite établir une connexion AirDrop, l'appareil récepteur affichera un code numérique à saisir sur l'appareil émetteur avant d'autoriser le transfert. Une fois cette procédure validée, les deux appareils resteront appairés et visibles l'un pour l'autre dans AirDrop pendant un mois maximum.
Cette nouvelle option viendrait compléter les trois réglages de visibilité actuels : Réception désactivée, Contacts uniquement, ou Tout le monde pendant 10 minutes. L'ajout d'un appairage temporaire par PIN permettrait de partager régulièrement des fichiers avec une personne sans avoir à l'ajouter définitivement dans ses contacts, ni à réactiver manuellement le mode "Tout le monde" à chaque transfert.
…. avant une ouverture de la technologie
Ces travaux pourraient être directement liés aux exigences du Digital Markets Act de l'Union européenne. On le sait, la législation DMA impose à Apple d'améliorer l'interopérabilité de ses services avec des appareils et systèmes tiers, et cela inclut directement AirDrop et AirPlay. En ouvrant ces technologies à des développeurs externes, la firme de Cupertino entend renforcer la sécurité du système pour éviter les abus.
Comme le souligne Macworld, qui rapporte l'information, les références au code PIN découvertes dans iOS 26.2 bêta 1 s'ajoutent à d'autres mentions repérées dans la mouture précédente. iOS 26.1 contenait déjà des traces d'une fonctionnalité appelée "AirDropPrivacyImprovements". Apple s'attèle donc à la tâche depuis un certain temps. Pour l'heure cette fonctionnalité n'est pas active.
Rappelons qu'en 2022, Apple avait déjà limité l'option "Tout le monde" à 10 minutes en Chine, une demande émanant directement du gouvernement local après que des manifestants avaient utilisé AirDrop pour diffuser des messages politiques. Cette restriction avait ensuite été étendue à tous les utilisateurs avec iOS 16.2.