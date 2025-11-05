Apple va sécuriser les envois AirDrop, et voici comment

Ces travaux pourraient être directement liés aux exigences du Digital Markets Act de l'Union européenne. On le sait, la législation DMA impose à Apple d'améliorer l'interopérabilité de ses services avec des appareils et systèmes tiers, et cela inclut directement AirDrop et AirPlay. En ouvrant ces technologies à des développeurs externes, la firme de Cupertino entend renforcer la sécurité du système pour éviter les abus.​

Comme le souligne Macworld, qui rapporte l'information, les références au code PIN découvertes dans iOS 26.2 bêta 1 s'ajoutent à d'autres mentions repérées dans la mouture précédente. iOS 26.1 contenait déjà des traces d'une fonctionnalité appelée "AirDropPrivacyImprovements". Apple s'attèle donc à la tâche depuis un certain temps. Pour l'heure cette fonctionnalité n'est pas active.

Rappelons qu'en 2022, Apple avait déjà limité l'option "Tout le monde" à 10 minutes en Chine, une demande émanant directement du gouvernement local après que des manifestants avaient utilisé AirDrop pour diffuser des messages politiques. Cette restriction avait ensuite été étendue à tous les utilisateurs avec iOS 16.2.