Plutôt que de se contenter d'un design minimaliste, Apple a décidé de jouer la carte de la couleur. Le nouveau logo décompose la pomme en six tranches superposées, chacune reprenant la couleur d'un des services inclus : Apple Music, Apple TV, Arcade, iCloud+, News+ et Fitness+. Le résultat est un rappel charmant et assumé du logo arc-en-ciel qui a marqué l'histoire de l'entreprise.

Ce n'est pas qu'un simple exercice de style. C'est une manière futée de matérialiser la promesse d'Apple One : un assemblage de services en une seule formule. Pour l'heure, cette nouvelle pomme colorée n'est visible que sur une bannière promotionnelle, comme si Apple sondait le terrain avant un déploiement plus large. Un joli pansement sur une offre dont les services, pris individuellement, ne cessent de voir leurs tarifs augmenter.