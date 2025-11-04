Alors que tous les regards étaient tournés vers la nouvelle identité d'Apple TV, la firme de Cupertino nous réservait une petite surprise. L'offre groupée Apple One s'offre une cure de jouvence visuelle, avec un logo qui fleure bon la nostalgie.
Apple a toujours eu le chic pour les annonces discrètes qui font beaucoup parler. La dernière en date ? Un nouveau logo pour son bouquet de services Apple One, apparu presque en catimini sur une page de son site. Ce changement cosmétique accompagne un tour de passe-passe sémantique dont la marque a le secret : la disparition d'Apple TV+ au profit d'un simple « Apple TV », histoire de bien compliquer la vie de tout le monde.
Un clin d'œil appuyé à l'héritage d'Apple
Plutôt que de se contenter d'un design minimaliste, Apple a décidé de jouer la carte de la couleur. Le nouveau logo décompose la pomme en six tranches superposées, chacune reprenant la couleur d'un des services inclus : Apple Music, Apple TV, Arcade, iCloud+, News+ et Fitness+. Le résultat est un rappel charmant et assumé du logo arc-en-ciel qui a marqué l'histoire de l'entreprise.
Ce n'est pas qu'un simple exercice de style. C'est une manière futée de matérialiser la promesse d'Apple One : un assemblage de services en une seule formule. Pour l'heure, cette nouvelle pomme colorée n'est visible que sur une bannière promotionnelle, comme si Apple sondait le terrain avant un déploiement plus large. Un joli pansement sur une offre dont les services, pris individuellement, ne cessent de voir leurs tarifs augmenter.
Un jeu de chaises musicales sémantique
La firme de Cupertino n'en est pas à son premier bousculement récent concernant ses services. En octobre déjà, Apple TV+ devenait simplement Apple TV, se confondant joyeusement avec le boîtier éponyme et l'application Apple TV qu'on retrouve sur Mac, iPhone et iPad. De quoi provoquer quelques nœuds au cerveau chez les néophytes comme chez les habitués. Pendant que l'habillage change, les fondamentaux, eux, ne bougent pas.
Au fond, cette agitation visuelle sert une stratégie bien huilée. En rendant la nomenclature un peu plus confuse et les abonnements individuels plus onéreux, Apple renforce mécaniquement l'attrait de sa formule tout-en-un. Apple One apparaît alors plus que jamais comme la solution de facilité et, surtout, de sagesse économique pour quiconque est déjà bien ancré dans l'écosystème de la pomme. Un coup malin, mais qui ne trompera personne sur les intentions de la firme.