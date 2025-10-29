Associé à sa filiale Totem et à l'Américain Point One Navigation, Orange travaille au lancement du plus grand réseau de positionnement satellite d'Europe. Les trois acteurs évoquent une précision au centimètre.
La progression vers une géolocalisation ultra-précise est bien réelle en Europe. Point One Navigation a annoncé, il y a quelques jours, être en train de travailler au déploiement avec Orange et sa filiale Totem d'une infrastructure qui couvrirait la France et l'Espagne. Au total, des centaines de stations de correction satellite permettront d'obtenir une géolocalisation à la précision folle, au centimètre plus précisément.
500 stations en France et en Espagne pour soutenir ce réseau XXL de géolocalisation
Le principe repose sur des antennes fixées sur des tours, qui captent les signaux satellites, repèrent leurs petites erreurs de calcul, puis envoient des corrections en direct aux utilisateurs. Dans le deal, Point One sera chargée d'installer ses équipements sur plus de 500 tours de Totem, réparties entre la France et l'Espagne. Totem est, pour celles et ceux qui l'ignorent, une filiale d'Orange qui possède au total 27 300 sites. De quoi bâtir le plus gros réseau de correction GNSS (Global Navigation Satellite System) du Vieux continent.
Habituellement, les opérateurs télécoms partagent les revenus de ce type de service. Ici, et c'est toute l'originalité du partenariat, Point One possède et gère directement ses stations. Une indépendance qui lui permet de garantir des performances élevées et une disponibilité maximale, sans dépendre des priorités d'un tiers. Le choix stratégique est assumé par les trois parties.
De son côté, Orange apporte sa contribution en fournissant les connexions mobiles nécessaires. Ses cartes SIM spéciales pour objets connectés et son réseau 4G/5G assurent la transmission des corrections vers les utilisateurs. L'opérateur français jouera aussi les ambassadeurs commerciaux, en recommandant ces solutions à ses clients professionnels.
La précision centimétrique devrait intéresser du monde
À quoi servirait un tel réseau ? L'agriculture de précision fait partie des secteurs ciblés. Avec quelques centimètres d'erreur seulement, les machines agricoles peuvent optimiser chaque passage dans les champs sans gaspiller le moindre mètre carré. Les chantiers de construction et de génie civil bénéficieront aussi de cette exactitude pour leurs engins et leurs opérations.
La robotique et, évidemment, les véhicules guidés automatisés sont d'autres débouchés majeurs. Ces systèmes ont besoin de savoir précisément où ils se trouvent pour circuler en sécurité, que ce soit dans les entrepôts ou sur la voie publique. Les GPS classiques, avec leurs marges d'erreur de plusieurs mètres, ne répondent plus aux exigences de ces nouvelles applications.
Pour Point One Navigation, ce partenariat avec Orannge et Totem est une « étape fondamentale » dans son expansion européenne. Son patron, Aaron Nathan, affirme que la collaboration positionne son entreprise comme « un facilitateur indispensable de la nouvelle frontière technologique en Europe ». Des mots qui traduisent l'enjeu stratégique de ce marché du positionnement ultra-précis, où la concurrence mondiale devrait vite s'intensifier.