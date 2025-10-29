Le principe repose sur des antennes fixées sur des tours, qui captent les signaux satellites, repèrent leurs petites erreurs de calcul, puis envoient des corrections en direct aux utilisateurs. Dans le deal, Point One sera chargée d'installer ses équipements sur plus de 500 tours de Totem, réparties entre la France et l'Espagne. Totem est, pour celles et ceux qui l'ignorent, une filiale d'Orange qui possède au total 27 300 sites. De quoi bâtir le plus gros réseau de correction GNSS (Global Navigation Satellite System) du Vieux continent.