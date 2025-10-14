Sur le papier, la démarche est louable. Harmoniser les jeux d'instructions avec AVX10, moderniser la gestion des interruptions avec FRED ou encore unifier la sécurité mémoire via ChkTag apporte une clarté bienvenue aux développeurs. Fini, en théorie, le casse-tête des fonctionnalités exclusives à l'un ou l'autre camp. Cette feuille de route commune est une réponse directe à la force d'ARM : son écosystème cohérent, popularisé par Apple et Qualcomm.

Pourtant, cette belle entente ressemble davantage à un mariage de convenance qu'à une véritable idylle technologique, d'autant qu'au moins l'un des deux tourtereaux plancherait sur un SoC ARM. La principale limite de l'initiative reste le rythme d'adoption. Annoncer des normes est une chose, les retrouver dans le silicium de nos ordinateurs et, surtout, exploitées par nos logiciels en est une autre. Le chemin entre la spécification et l'implémentation à grande échelle est long et semé d'embûches.