Voilà bien longtemps qu'AMD n'avait plus rien proposé en architecture ARM, mais il se pourrait que les choses évoluent rapidement alors que ce mystérieux APU répondant au nom de code Soundwave refait surface.

Notez bien qu'il ne s'agit que d'une rumeur, et ce, même si l'origine de ce bruit de couloir est Olrak29, un informateur globalement fiable qui sévit une fois de plus via son compte sur la plateforme X. Il évoque une puce baptisée Soundwave donc et qui aurait fuité au travers d'un manifeste d'expédition.

Vous vous en doutez, les précisions sont fort peu nombreuses, mais évoquent tout de même une puce de 32 millimètres de long pour 27 mm de large, soit un composant très compact parfait pour servir de SoC, ce qui reste la cible première des composants sur architecture ARM.