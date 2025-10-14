AMD pourrait bien revenir sur la scène ARM avec un processeur tout petit, parfait pour le monde des SoC (System on a Chip). Une nouvelle rumeur vient apporter quelques éléments de plus.
Un peu oubliée, l'appellation processeur « Soundwave » refait aujourd'hui surface pour se rappeler à notre bon souvenir. Elle serait le nom de code d'un APU sur base ARM conçu par AMD pour les matériels les plus compacts.
AMD de retour sur l'architecture ARM ?
Voilà bien longtemps qu'AMD n'avait plus rien proposé en architecture ARM, mais il se pourrait que les choses évoluent rapidement alors que ce mystérieux APU répondant au nom de code Soundwave refait surface.
Notez bien qu'il ne s'agit que d'une rumeur, et ce, même si l'origine de ce bruit de couloir est Olrak29, un informateur globalement fiable qui sévit une fois de plus via son compte sur la plateforme X. Il évoque une puce baptisée Soundwave donc et qui aurait fuité au travers d'un manifeste d'expédition.
Vous vous en doutez, les précisions sont fort peu nombreuses, mais évoquent tout de même une puce de 32 millimètres de long pour 27 mm de large, soit un composant très compact parfait pour servir de SoC, ce qui reste la cible première des composants sur architecture ARM.
Une petite puce six cœurs CPU et quatre cœurs GPU
Comme dans la majorité des cas, il ne serait pas question d'une puce sur socket LGA et AMD emploierait plutôt un boîtier BGA-1074 pour cette puce Soundwave qui n'aurait qu'un tout petit TDP.
AMD viserait effectivement le marché des puces très basses consommation avec une TDP sous les 10 watts alors que les premières fuites évoquaient la possibilité d'une organisation 2P + 4E, c'est à dire avec deux cœurs performants et quatre cœurs efficients pour un total de six cœurs CPU épaulés par quatre unités graphiques en RDNA 3.5.
Nous ne pouvons hélas pas en dire beaucoup plus pour le moment. Tout porte cependant à croire qu'AMD ne cherche pas le moins du monde à concurrencer les récentes annonces de Qualcomm en matière de puces ARM et viserait plutôt le marché des tablettes et des ultramobiles à toute petite consommation, loin des Snapdragon X Elite donc.