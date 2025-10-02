Microsoft 365 Premium combine les applications de bureau Word, Excel, PowerPoint, OneNote et Outlook, avec Copilot intégré. La souscription inclut des agents de raisonnement comme Researcher (synthèse et collecte d'informations à partir du web et de documents) et Analyst (analyse de données avec raisonnement pas à pas et exécution Python). Jusqu'à présent, ces derniers ciblaient davantage les clients professionnels. Ces agents doivent arriver directement dans Word, PowerPoint et Excel, au-delà de l'application Copilot de bureau depuis laquelle ils sont déjà accessibles.

L'abonnement ajoute aussi un accès anticipé à des fonctionnalités en développement, comme Office Agent et un « Agent Mode » dans Excel et Word, via le programme Frontier désormais accessible à tous les abonnés. Microsoft 365 Premium propose des plafonds d'usage relevés pour la génération d'images, Voice, Deep Research, Vision, Podcasts et Actions, ainsi que 1 To de stockage cloud par personne (jusqu'à 6 To au total pour six utilisateurs) et Microsoft Defender en sécurité avancée.