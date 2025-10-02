Microsoft lance Microsoft 365 Premium, un abonnement individuel qui regroupe les applications Office avec Copilot et des agents d'IA avancés. L'offre prend la place de Copilot Pro et promet des limites d'usage plus élevées et des fonctionnalités exclusives.
Vous voulez retrouver Copilot partout ? Alors, Microsoft 365 Premium est fait pour vous. L'IA s'immisce dans Word, Excel, PowerPoint, OneNote et Outlook, avec des capacités élargies. L'offre ajoute des agents comme Researcher et Analyst, ainsi que des limites d'usage supérieures et, pour les plus technophiles d'entre vous, des nouveautés en avant-première.
Pour une suite bureautique dopée à l'IA
Microsoft 365 Premium combine les applications de bureau Word, Excel, PowerPoint, OneNote et Outlook, avec Copilot intégré. La souscription inclut des agents de raisonnement comme Researcher (synthèse et collecte d'informations à partir du web et de documents) et Analyst (analyse de données avec raisonnement pas à pas et exécution Python). Jusqu'à présent, ces derniers ciblaient davantage les clients professionnels. Ces agents doivent arriver directement dans Word, PowerPoint et Excel, au-delà de l'application Copilot de bureau depuis laquelle ils sont déjà accessibles.
L'abonnement ajoute aussi un accès anticipé à des fonctionnalités en développement, comme Office Agent et un « Agent Mode » dans Excel et Word, via le programme Frontier désormais accessible à tous les abonnés. Microsoft 365 Premium propose des plafonds d'usage relevés pour la génération d'images, Voice, Deep Research, Vision, Podcasts et Actions, ainsi que 1 To de stockage cloud par personne (jusqu'à 6 To au total pour six utilisateurs) et Microsoft Defender en sécurité avancée.
De son côté, Microsoft 365 Personnel et Famille conserve les applications avec Copilot et reçoit des hausses de limites. Certaines fonctions restent cependant exclusives à Premium : accès aux agents Researcher et Analyst en natif dans les apps, Office Agent/Agent Mode en avant-première et les limites d'usage maximales. Premium remplace Copilot Pro, que Microsoft retire du catalogue, avec un mécanisme de crédit pour les abonnés Pro existants.
En France, Premium est proposé à 219 €/an ou 22€/mois avec essai d'un mois, pour une à six personnes utilisant jusqu'à cinq appareils chacune. À titre de comparaison, ChatGPT Plus, Perplexity pro ou Claude AI sont facturés entre 17 et 21 €/mois, sans accès à une suite bureautique.
Microsoft 365 offre une solution complète et intégrée pour la productivité, la collaboration, la sécurité et la gestion, ce qui en fait un choix populaire pour les entreprises, les organisations et les particuliers qui ont besoin d'être productifs et sécurisés dans le monde numérique d'aujourd'hui. À télécharger sur Windows et Mac.
- Version gratuite du Pack Office
- Nombreux outils collaboratifs
- Espace de stockage OneDrive
- Peu de formats d'export disponibles
- Apps mobiles réservées aux abonnés