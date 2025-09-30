Il a longtemps été assez difficile de se rendre en Chine, quand on comparait le pays aux régimes de visas plus libéraux institués un peu partout dans le monde. À une époque pas si lointaine, un touriste devait même payer plus de 100 euros et remplir un dossier important pour un visa d'un mois. Mais les choses changent de ce côté avec Pékin, d'abord avec le tourisme, puis aujourd'hui pour les travailleurs qui souhaiteraient intégrer le marché chinois.

L'empire du Milieu vient en effet d'annoncer le lancement de son visa K, évoqué pour la première fois au mois d'août dernier. Il va permettre aux jeunes talents travaillant dans les domaines des sciences, de la technologie et de l'ingénierie de pouvoir s'installer en Chine sans avoir besoin d'une entreprise qui les sponsorise. Ils seront ainsi en capacité de chercher eux-mêmes sur place du travail, et bénéficieront en conséquence d'un régime administratif plus souple pour éventuellement construire une carrière sur place.