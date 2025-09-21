Les nouveaux visas H-1B qui seront émis à partir de ce 21 septembre nécessiteront le paiement de frais de 100 000 dollars. Une mesure qui s'applique normalement donc aux visas qui seront à émettre, et non pas à ceux qui en détiennent déjà un.

Pourtant, dans l'Amérique de Donald Trump et du changement constant des règles, cette annonce a créé la panique chez les détenteurs d'un visa, et les entreprises qui les emploient. Au point qu'il leur est fortement conseillé de rester pour le moment aux États-Unis, et pour ceux qui étaient à l'étranger, de revenir le plus vite possible.