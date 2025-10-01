« Il y a quelques semaines, alors que j’écoutais de la musique et développais une application avec mes AirPods, j’ai remarqué leur fonction audio spatial. J’ai alors réfléchi à ce que l’on pourrait faire d’autre grâce à la rétro-ingénierie, notamment la possibilité de les utiliser comme manette de détection de mouvements », explique Ali Tanis, à l'origine du jeu.