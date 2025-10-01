Le développeur Ali Tanis vient de lancer le premier jeu pour iPhone et iPad qui se joue en utilisant les AirPods d’Apple comme contrôleur de mouvements.
Disponible gratuitement sur l'AppStore (et jouable sur iPhone comme sur iPad), RidePods - Race with Head propose une expérience vidéoludique pour le moins originale. Le principe est simple : foncer à toute vitesse sur une ligne droite en évitant la circulation, sauf qu’au lieu d'utiliser une quelconque interface tactile, on contrôle la moto… en bougeant la tête.
Le premier jeu de moto jouable… avec des écouteurs
Pour cela, il faut évidemment disposer d'une paire d'écouteurs AirPods, compatibles avec la fonction Spatial Audio d'Apple (AirPods Pro, AirPods 3, AirPods 4, etc.). L’accéléromètre et le gyroscope intégrés aux écouteurs vont alors être mis à contribution pour suivre les mouvements de la tête.
Dans sa version actuelle, RidePods - Race with Head tient plus de l'expérience que d'un jeu à part entière. Le gameplay est basique (il suffit d'éviter les véhicules à l'écran), avec en prime quelques petits bugs ci et là, mais force est d'admettre que le contrôle via les écouteurs AirPods est particulièrement réactif et précis.
Un vrai potentiel pour les AirPods ?
Pour ceux qui souhaitent pousser l'expérience encore plus loin, le jeu propose même un mode où l’on peut gérer l’accélération et le freinage en penchant cette fois la tête vers l’avant ou l’arrière.
« Il y a quelques semaines, alors que j’écoutais de la musique et développais une application avec mes AirPods, j’ai remarqué leur fonction audio spatial. J’ai alors réfléchi à ce que l’on pourrait faire d’autre grâce à la rétro-ingénierie, notamment la possibilité de les utiliser comme manette de détection de mouvements », explique Ali Tanis, à l'origine du jeu.
En l'état, sans se montrer nullement indispensable, le jeu RidePods - Race with Head illustre malgré tout une certaine forme de potentiel du côté des écouteurs AirPods, lorsqu'ils sont utilisés comme manettes de jeu. De quoi imaginer d’autres expériences similaires dans les prochaines semaines.