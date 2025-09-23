Comme on peut le voir, ce sont surtout les modèles d'Anthropic (Claude) et d'OpenAI qui dominent, même si Gemini est installé à une seconde place de choix. LMArena nous fournit par ailleurs des classements pour les diverses tâches qui peuvent être effectuées par l'intelligence artificielle.

Pour ce qui est de la génération de texte, d'image et de vidéo, Google est clairement en sommet. Gemini 2.5 Pro est ainsi le numéro 1 pour la production de texte quand Gemini 2.5 Flash se place second pour la génération d'image (derrière le modèle de ByteDance, Seedream) et premier pour l'édition d'image. Au niveau du classement de génération de vidéos, le modèle de Google veo 3 fast audio est le numéro pour la catégorie text-to-video et veo 3 audio s'impose à la même place dans la section image-to-vidéo.

GPT-5 lui performe surtout dans le développement web. On peut ainsi noter que la première place de Claude Opus 4.1 « Thinking » est plutôt due au fait qu'il est bon dans la plupart des domaines sans être nécessairement le meilleur dans l'un d'eux.