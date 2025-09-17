L'intelligence artificielle devrait avoir un impact notable sur de nombreux aspects de la société. Dont le commerce international !
Difficile de passer à côté de l'intelligence artificielle et de son impact dans de multiples industries. Un impact qui a de bons et de mauvais côtés. Du côté négatif, beaucoup d'emplois pourraient être tout simplement remplacés par l'IA, ce qui pourrait créer des problèmes au sein des sociétés. Mais côté positif, les progrès dans l'intelligence artificielle devraient aussi permettre d'accroître la richesse mondiale dans les années à venir.
Le commerce mondial pourrait être boosté par l'IA
L'intelligence artificielle semble rimer avec hausse de la productivité. On le voit encore une fois avec ce tout nouveau rapport de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), selon lequel l'IA devrait permettre d'accroître de 40% la valeur des échanges de biens et de services d'ici à l'horizon 2040.
Selon les différents scénarios établis par l'OMC, le commerce mondial devrait lui aussi suivre une pente ascendante, avec une croissance de 34 à 37% d'ici à quinze ans alimentée par la réduction des coûts commerciaux ainsi que par l'amélioration de la productivité. Autant dire que l'avenir semble glorieux de ce côté-là.
Le PIB mondial bénéficierait aussi de la technologie
« L'IA pourrait être une lueur d'espoir pour le commerce dans un environnement commercial de plus en plus complexe » s'est ainsi réjouie la directrice adjointe de l'OMC, Johanna Hill. Car cette augmentation des échanges aura évidemment un impact positif sur le PIB mondial, qui enregistrerait une hausse de 12 à 13% dans la période étudiée.
« Les technologies de traduction basées sur l'IA peuvent rendre la communication plus rapide et plus rentable, ce qui profite particulièrement aux petits producteurs et détaillants en leur permettant de se développer sur les marchés mondiaux » explique notamment le rapport. Mais si l'IA pourra être bénéfique, il faudra accompagner correctement le mouvement pour en réduire le plus possible les conséquences négatives.
« L'IA pourrait bouleverser les marchés du travail, en transformant certains emplois tout en en supprimant d'autres. La gestion de ces changements nécessite des investissements dans les politiques nationales visant à améliorer l'éducation, les compétences, la reconversion professionnelle et les filets de sécurité sociale » a plaidé dans ce cadre Ngozi Okonjo-Iweala, la directrice générale de l'OMC.