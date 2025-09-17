« L'IA pourrait être une lueur d'espoir pour le commerce dans un environnement commercial de plus en plus complexe » s'est ainsi réjouie la directrice adjointe de l'OMC, Johanna Hill. Car cette augmentation des échanges aura évidemment un impact positif sur le PIB mondial, qui enregistrerait une hausse de 12 à 13% dans la période étudiée.

« Les technologies de traduction basées sur l'IA peuvent rendre la communication plus rapide et plus rentable, ce qui profite particulièrement aux petits producteurs et détaillants en leur permettant de se développer sur les marchés mondiaux » explique notamment le rapport. Mais si l'IA pourra être bénéfique, il faudra accompagner correctement le mouvement pour en réduire le plus possible les conséquences négatives.

« L'IA pourrait bouleverser les marchés du travail, en transformant certains emplois tout en en supprimant d'autres. La gestion de ces changements nécessite des investissements dans les politiques nationales visant à améliorer l'éducation, les compétences, la reconversion professionnelle et les filets de sécurité sociale » a plaidé dans ce cadre Ngozi Okonjo-Iweala, la directrice générale de l'OMC.