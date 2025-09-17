« Nous investirons plus de 30 milliards de dollars sur quatre ans pour renforcer les bases que nous avons déjà posées ici, notre plus gros investissement dans le pays à ce jour », lâche Satya Nadella sur X. Vous allez comprendre que le patron de Microsoft ne fait pas dans la demi-mesure. Au menu, on retrouve la construction du « plus grand supercalculateur du Royaume-Uni », qui trouvera ses quartiers à Loughton, dans le nord-est londonien.