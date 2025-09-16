Vous en avez marre d'iOS 26 ? Il vous reste quelques jours pour repasser sous iOS 18.6.2 et faire un downgrade de votre iPhone. Cependant, cette manipulation nécessite quelques connaissances techniques.
Apple a récemment déployé iOS 26, une mise à jour majeure introduisant notamment l’interface Liquid Glass. Cependant, comme c’est souvent le cas avec les premières versions logicielles, certains utilisateurs rencontrent des ralentissements ou des bugs. Si vous souhaitez retrouver une version plus stable, il est encore possible de rétrograder vers iOS 18.6.2, tant qu’Apple signe cette version.
Prérequis et précautions à prendre
Avant de commencer, sachez que la rétrogradation efface toutes les données de votre iPhone. Il est donc impératif de sauvegarder vos informations avant de procéder.
Sauvegardez vos données : Utilisez iCloud, le Finder (sur macOS) ou iTunes (sur Windows) pour créer une ou plusieurs sauvegardes complètes. Vous pouvez également exporter manuellement vos photos, notes et mémos vocaux pour plus de sécurité.
Désactivez « Localiser mon iPhone » : Rendez-vous dans Réglages > (Votre nom) > Localiser > Localiser mon iPhone et désactivez cette option. Déconnectez-vous également de votre identifiant Apple pour éviter les problèmes de verrouillage d’activation lors de la restauration.
Étapes pour rétrograder vers iOS 18.6.2
En quelques étapes, vous pouvez facilement retrouver une ancienne version d'iOS 18.
Téléchargez le fichier IPSW d’iOS 18.6.2 : Récupérez le fichier correspondant à votre modèle d’iPhone depuis les serveurs officiels d’Apple ou via un site comme IPSW.me. Vérifiez que la version est toujours signée par Apple, sans quoi, l’installation échouera.
Connectez votre iPhone à votre ordinateur : Utilisez un câble USB-C ou Lightning, selon votre modèle. Assurez-vous que le Finder (sur macOS) ou iTunes (sur Windows) reconnaît bien votre appareil.
Mettez votre iPhone en mode DFU :
Pour les modèles avec Face ID : Appuyez brièvement sur le bouton Volume +, puis sur Volume –, et maintenez enfoncé le bouton latéral jusqu’à ce que l’écran devienne noir. Sans relâcher le bouton latéral, maintenez également le bouton Volume – pendant 5 secondes, puis relâchez le bouton latéral tout en gardant Volume – enfoncé jusqu’à ce que le Finder ou iTunes détecte l’appareil en mode restauration.
Lancez la restauration :
Sur Mac : Dans le Finder, maintenez la touche Option enfoncée et cliquez sur Restaurer l’iPhone.
Sur Windows : Dans iTunes, maintenez la touche Maj enfoncée et cliquez sur Restaurer l’iPhone. Sélectionnez le fichier IPSW d’iOS 18.6.2 téléchargé précédemment.
Attendez la fin du processus : Votre iPhone redémarrera plusieurs fois pendant l’installation. Ne le déconnectez pas et laissez-le sous tension jusqu’à la fin de l’opération.
Configurez votre iPhone : À la fin de la restauration, choisissez Configurer comme un nouvel iPhone pour une stabilité optimale. Vous pourrez éventuellement restaurer une sauvegarde compatible si nécessaire.
Quelques mises en garde
Il y a toutefois quelques points importants à noter. Déjà, il faut savoir qu'Apple cesse de signer les anciennes versions après un certain temps. Si iOS 18.6.2 ne vous convient pas, vous pourrez toujours revenir à iOS 26. Cependant, vous ne pourrez pas revenir sous iOS 18.6.2 éternellement.
Ensuite, une fois le downgrade effectué, n’oubliez pas de réactiver Localiser mon iPhone et de vous reconnecter à votre identifiant Apple.