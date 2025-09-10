Le principe de fonctionnement du système Pulse-Fi exploite un phénomène physique bien connu : l'absorption partielle des signaux Wi-Fi par les objets qu'ils traversent. Les chercheurs positionnent un émetteur Wi-Fi d'un côté du patient et un récepteur de l'autre côté, créant ainsi un tunnel de données. Les signaux captés sont ensuite traités par un algorithme d'apprentissage automatique spécialement entraîné pour détecter les variations du signal correspondant aux battements du cœur.

Comme le résume l’équipe dans son article scientifique : « Nos résultats montrent que Pulse-Fi peut efficacement estimer la fréquence cardiaque à partir des signaux CSI avec une précision comparable, voire supérieure, à celle des équipements à antennes multiples, qui peuvent être coûteux ». Testé sur un panel de 118 personnes, le système est parvenu à calculer le rythme cardiaque avec une précision clinique en moins de cinq secondes. Les résultats demeurent valables quelle que soit la posture ou l’activité des participants, qu'ils soient assis, debout, ou en mouvement.