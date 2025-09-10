Et si un simple signal Wi-Fi permettait de suivre le rythme cardiaque, sans montre ni bracelet connecté ? C’est ce qu’affirment des chercheurs, après avoir testé un système reposant sur un Raspberry Pi de 30 dollars.
- Des chercheurs de l'Université de Californie ont développé Pulse-Fi, un système de suivi cardiaque utilisant des signaux Wi-Fi.
- Pulse-Fi mesure le rythme cardiaque avec précision grâce à un Raspberry Pi à 30 dollars, rendant la technologie abordable.
- Le système a été testé sur 118 volontaires, offrant une mesure précise, peu importe leur posture ou activité.
Dans une étude récemment publiée, des chercheurs de l'Université de Californie à Santa Cruz ont exploré une alternative inédite aux objets connectés classiques de santé. Leur système, baptisé Pulse-Fi, repose sur les signaux Wi-Fi et l’apprentissage automatique pour mesurer le pouls de manière non invasive. L’expérience menée sur 118 volontaires montre qu’un micro-ordinateur à bas prix peut fournir une précision comparable aux équipements spécialisés.
Un algorithme exploite les signaux Wi-Fi pour détecter le rythme cardiaque
Le principe de fonctionnement du système Pulse-Fi exploite un phénomène physique bien connu : l'absorption partielle des signaux Wi-Fi par les objets qu'ils traversent. Les chercheurs positionnent un émetteur Wi-Fi d'un côté du patient et un récepteur de l'autre côté, créant ainsi un tunnel de données. Les signaux captés sont ensuite traités par un algorithme d'apprentissage automatique spécialement entraîné pour détecter les variations du signal correspondant aux battements du cœur.
Comme le résume l’équipe dans son article scientifique : « Nos résultats montrent que Pulse-Fi peut efficacement estimer la fréquence cardiaque à partir des signaux CSI avec une précision comparable, voire supérieure, à celle des équipements à antennes multiples, qui peuvent être coûteux ». Testé sur un panel de 118 personnes, le système est parvenu à calculer le rythme cardiaque avec une précision clinique en moins de cinq secondes. Les résultats demeurent valables quelle que soit la posture ou l’activité des participants, qu'ils soient assis, debout, ou en mouvement.
Un suivi cardiaque abordable, mais encore expérimental
De toute évidence, le coût réduit de la technologie constitue l'un de ses principaux atouts. Contrairement aux systèmes de monitoring cardiaque traditionnels, qui nécessitent bien souvent des équipements coûteux, les meilleurs résultats ont ici été obtenus avec une carte Raspberry Pi d'une valeur de 30 dollars seulement.
Il est toutefois bon de rappeler que Pulse-Fi n’en est encore qu’au stade expérimental. Si les résultats obtenus venaient à être confirmés lors de futurs développements, la généralisation d’un suivi cardiaque sans contact pourrait voir le jour dans un avenir plus ou moins proche.