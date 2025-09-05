Le service statistique public français, l'Insee, et ses 16 services statistiques ministériels ont dévoilé leur nouvelle identité visuelle commune. L'institut a présenté un logo unifié pour renforcer la transparence des données publiques.
Le service statistique public français opère sa mue graphique. Cette semaine, l'Insee et ses 16 compères ministériels ont présenté la nouvelle identité commune et qui se veut moderne et reconnaissable. Harmonisée autour d'un histogramme coloéré qui intègre une petite bulle de dialogue, la refonte doit faciliter la reconnaissance des statistiques officielles. Le logo de l'Inseen'avait plus franchement bougé depuis 1993.
L'Insee mise sur un logo parlant pour dialoguer avec les Français
Le nouveau blason du service statistique public (SSP) est arrivé. Nous avons ici un histogramme – référence directe aux camemberts et courbes qui font le quotidien des statisticiens – qui s'entremêle avec une bulle de dialogue pour créer un logo qui prône l'ouverture et la pédagogie.
Vous vous en êtes peut-être aperçu, chaque service statistique brille avec sa propre palette colorée. La Dares (Statistique publique du monde du travail), la DESF (Statistique publique de la fiscalité), la Drees (Statistique publique de la santé et des solidarités), le DSED (Statistique publique de l'immigration) et tous les autres ont chacun décliné un motif commun, avec des teintes personnalisées, comme une grande famille qui porterait le même t-shirt en différentes couleurs.
L'Insee, qui se met aussi à la page, conserve jalousement son mantra « Mesurer pour comprendre » adopté en 2013. Les services ministériels, eux, affichent clairement leur terrain de jeu statistique pour qu'on sache enfin qui fait quoi dans cette galaxie méconnue où s'élaborent pourtant les chiffres qui façonnent nos politiques publiques.
Six valeurs blindées contre la désinformation galopante
Cette harmonisation graphique n'est pas qu'un simple lifting cosmétique. Alors que nous vivons dans une époque où n'importe qui peut inventer des statistiques sorties de nulle part sur les réseaux sociaux, le SSP propose six valeurs cardinales comme autant de boucliers anti-intox.
Au menu, il y a donc la transparence, l'impartialité, l'indépendance professionnelle, la collaboration, la confidentialité et la pertinence. Ces six principes forgent l'ADN de la statistique publique française. Des garde-fous indispensables quand on sait que ces données irriguent les décisions politiques majeures et nourrissent le débat démocratique quotidien de notre pays.