Vous vous en êtes peut-être aperçu, chaque service statistique brille avec sa propre palette colorée. La Dares (Statistique publique du monde du travail), la DESF (Statistique publique de la fiscalité), la Drees (Statistique publique de la santé et des solidarités), le DSED (Statistique publique de l'immigration) et tous les autres ont chacun décliné un motif commun, avec des teintes personnalisées, comme une grande famille qui porterait le même t-shirt en différentes couleurs.