Le marché des aspirateurs robots connaît une forte évolution, avec des modèles toujours plus performants et polyvalents. Les utilisateurs ne se satisfont plus de simples aspirateurs, mais veulent désormais des produits tout-en-un qui assurent le nettoyage complet de la maison, de la récupération des poussières au lavage humide des sols et même des serpillères. C’est dans ce contexte que Narwal, l’un des acteurs majeurs du secteur, lance le Flow. Déjà présenté lors du CES 2025, ce modèle se distingue par un ensemble de technologies inédites, pensées pour améliorer l’hygiène et simplifier l’entretien domestique. Avec lui, la marque entend redéfinir les standards du nettoyage autonome et répondre aux besoins d’utilisateurs exigeants.
Une serpillère XXL et un nettoyage à l'eau chaude pour déloger les traces
Comme bon nombre de constructeurs, le Narwal Flow troque ses serpillères pour une brosse rouleau, similaire à celle d'un aspirateur laveur. La particularité du modèle développé par Narwal est sa largeur, bien supérieure à celle de ses concurrents.
Le Narwal Flow inaugure le système Track Mop, premier dispositif de lavage guidé avec circulation continue d’eau propre. Chaque session débute avec un rouleau brosse parfaitement rincé puis alimenté par seize buses anti-obstruction diffusant de l’eau chaude à 45 °C. Une pression constante de 12N est exercée sur le sol pour décoller les saletés tenaces, tandis qu’une raclette intégrée évacue l’eau usée et les résidus vers un réservoir dédié. Ce procédé en circuit fermé évite toute contamination croisée et garantit un sol impeccable à chaque passage.
Pour l’aspiration, le Flow s’appuie sur le système DualFlow, associant une brosse principale anti-enchevêtrement et des brosses latérales inversées qui expulsent efficacement les cheveux et débris. Avec une puissance de 22 000 Pa, il couvre aussi bien les sols durs que les tapis. La technologie CarpetFocus, intégrée au dispositif, améliore les performances sur les textiles en créant une étanchéité temporaire avec les fibres, ce qui permet d’aspirer plus en profondeur qu’avec les modèles classiques.
Une puce dédiée pour la navigation et la reconnaissance des objets dans la maison
Pour la navigation, Narwal se repose sur un système doté de doubles caméras RGB, d'une puce dédiée à la détection des objets et d’une cartographie 3D en temps réel. Grâce à cette combinaison, l’appareil est supposément capable d'identifier avec précision les obstacles et adapte ses déplacements. Il peut notamment distinguer les flaques d'eau, ou les petits objets, comme les câbles posés au sol. Son design ultra-plat de 95 mm lui permet d'ailleurs de passer sous les meubles bas, tandis qu’il franchit des seuils jusqu’à 4 cm.
L’entretien du robot est entièrement pris en charge par la station d’accueil multifonction. Celle-ci gère le lavage de la serpillière à l’eau chaude, le séchage à l’air chaud, ainsi que la vidange de la poussière dans un sac de 2,5 litres pouvant durer jusqu’à 120 jours. Une version compacte de la station, haute de 28 cm et qui se branche directement sur l'arrivée et la sortie d'eau, sera également proposée afin de répondre aux besoins des foyers disposant de moins d’espace, ou pour tous ceux souhaitant une intégration parfaite de l'appareil.
Enfin, le Flow s’intègre dans les foyers connectés grâce à une compatibilité étendue avec Alexa, Google Home et Siri. À terme, l’appareil sera aussi compatible avec le standard Matter, garantissant une intégration plus large dans les écosystèmes domotiques existants.
Le Narwal Flow sera disponible en ligne à partir de ce 4 septembre 2025, puis en magasin à partir du 12 septembre. Le prix de lancement est fixé à 899 € avec la station Standard (au lieu de 1 299 €) et 1 099 € avec la station Compact (au lieu de 1 499 €), dans le cadre d’une offre spéciale valable jusqu’au 28 septembre.