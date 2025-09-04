Le Narwal Flow inaugure le système Track Mop, premier dispositif de lavage guidé avec circulation continue d’eau propre. Chaque session débute avec un rouleau brosse parfaitement rincé puis alimenté par seize buses anti-obstruction diffusant de l’eau chaude à 45 °C. Une pression constante de 12N est exercée sur le sol pour décoller les saletés tenaces, tandis qu’une raclette intégrée évacue l’eau usée et les résidus vers un réservoir dédié. Ce procédé en circuit fermé évite toute contamination croisée et garantit un sol impeccable à chaque passage.

Pour l’aspiration, le Flow s’appuie sur le système DualFlow, associant une brosse principale anti-enchevêtrement et des brosses latérales inversées qui expulsent efficacement les cheveux et débris. Avec une puissance de 22 000 Pa, il couvre aussi bien les sols durs que les tapis. La technologie CarpetFocus, intégrée au dispositif, améliore les performances sur les textiles en créant une étanchéité temporaire avec les fibres, ce qui permet d’aspirer plus en profondeur qu’avec les modèles classiques.