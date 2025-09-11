Lors de la Gamescom 2025, Samsung a dévoilé une collaboration avec les développeurs Netmarble et SHIFT UP. Les visiteurs ont pu découvrir en avant-première MONGIL: STAR DIVE, un titre très attendu de Netmarble, ainsi que Stellar Blade, l’un des jeux les plus populaires de SHIFT UP.

À partir du 22 août, Samsung a présenté l’Odyssey 3D lors de l’événement The World of #PlayGalaxy, organisé au Dock2, dans le centre de Cologne. Cet événement a permis aux participants de tester le moniteur et ses fonctionnalités 3D.