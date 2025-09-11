Samsung a pour objectif de proposer plus de 50 jeux compatibles 3D avant la fin de l'année. En enrichissant sa gamme pour son écran Odyssey 3D, le constructeur entend bien s'imposer comme leader dans le domaine, avec pour l'instant, encore une petite quantité de jeux éligibles à la 3D sans lunettes.
Samsung Electronics a profité de la Gamescom 2025 à Cologne, pour annoncer le lancement de nouveaux moniteurs de la gamme Odyssey et renforcer ses partenariats dans le domaine du jeu 3D sans lunettes. Samsung veut élargir son offre d'écrans disponibles, tout en élargissant la quantité de jeux éligibles à cette technologie.
Plus de 50 jeux compatibles à la fin de l'année
Lors de la Gamescom 2025, Samsung a dévoilé une collaboration avec les développeurs Netmarble et SHIFT UP. Les visiteurs ont pu découvrir en avant-première MONGIL: STAR DIVE, un titre très attendu de Netmarble, ainsi que Stellar Blade, l’un des jeux les plus populaires de SHIFT UP.
À partir du 22 août, Samsung a présenté l’Odyssey 3D lors de l’événement The World of #PlayGalaxy, organisé au Dock2, dans le centre de Cologne. Cet événement a permis aux participants de tester le moniteur et ses fonctionnalités 3D.
Samsung continue d’enrichir son offre sur l’Odyssey 3D Hub, une plateforme dédiée aux contenus 3D. Actuellement, celle-ci comprend des titres comme First Berserker: Khazan. D’ici la fin de l’année, plus de 50 jeux compatibles en 3D seront disponibles, dont Lies of P: Overture DLC, Stellar Blade et MONGIL: STAR DIVE.