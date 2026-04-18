Avec le MV88 USB-C, Shure propose un micro parfaitement en phase avec les usages actuels du smartphone. Compact, simple à utiliser et réellement plug and play, il permet d’améliorer nettement la qualité audio par rapport au micro intégré, en particulier pour la voix.



Dans ce domaine, le gain est immédiat. Pour du vlog, des stories ou des lives sur les réseaux sociaux, le MV88 USB-C offre un rendu plus propre, plus intelligible et surtout plus maîtrisé, sans complexifier l’expérience. C’est précisément là qu’il trouve sa légitimité.



En revanche, dès que l’on s’oriente vers de la captation musicale, son intérêt devient plus limité. Malgré ses différents modes et ses possibilités de réglage, il peine à restituer la richesse et la précision d’un instrument, et les écarts avec un smartphone seul restent parfois trop faibles pour justifier pleinement l’investissement.



Au final, le MV88 USB-C est un bon outil de création mobile, à condition de bien cerner son usage. Efficace pour améliorer rapidement la prise de voix, il s’adresse avant tout aux créateurs de contenu. Les musiciens, eux, auront tout intérêt à se tourner vers des solutions plus adaptées pour leurs enregistrements.