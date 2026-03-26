DJI occupe aujourd’hui une position presque dominante dans le secteur du micro sans fil. Si vous regardez régulièrement des vidéos sur YouTube, il y a de fortes chances que vous ayez déjà aperçu un DJI Mic. Le constructeur, connu aussi bien pour ses drones que pour ses caméras mobiles, est devenu la figure de proue du secteur. Pourtant, certaines marques aimeraient bien se faire une petite place sur ce marché, à commencer par Boya.

Le constructeur chinois spécialiste de l’audio lance à son tour le Boyamic 2, un micro sans fil pensé pour un usage nomade. Plutôt que de tester ces appareils à la rédaction, nous avons préféré les essayer en conditions réelles, et nous les avons emmenés dans nos valises sur plusieurs événements. Sont-ils à la hauteur des DJI Mic, malgré un prix légèrement inférieur ?