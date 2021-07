Première implantation réussie pour le cœur artificiel de la société française Carmat

Le but du cœur artificiel de Carmat n’est donc pas de remplacer les organes humains sur le long terme, mais bien d’offrir une solution palliative permettant aux patients les plus à risque d’attendre la disponibilité d’une greffe humaine. Une opération de la dernière chance pour ceux et celles qui tenteront l’expérience, donc, mais qui n’est pas suffisante pour garantir leur survie à long terme.