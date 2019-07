Démarchage téléphonique abusif : de nouvelles règles en vigueur dès demain

La fin de l'usurpation des indicatifs régionaux pour les appels de centres étrangers

Un filtrage compliqué à mettre en place

Source : Les Échos

Dès demain, jeudi 1août, de nouvelles mesures seront prises en compte pouret autres parasites télécommunicationnels intempestifs.Nous avons déjà tous reçu des appels de démarcheurs, certains appelant plus fréquemment que d'autres. À compter du 1août, ces appels pourraient devenir un peu plus rares grâce à l', l', qui a décidé de se saisir du problème.L'organisme a en effet acté la mise en oeuvre de mesures qui toucheront particulièrement. Exit donc les entreprises qui adoptent le même indicatif que leur destinataire et qui se font donc passer pour un «» auquel nous avons tendance à répondre plus facilement.Parmi les mesures que l'Arcep a choisi d'adopter, on note ainsi le fait que, désormais,(de 01 à 05) pas plus que l'indicatif polyvalent (à savoir, 09).Par ailleurs, une autre mesure vise àqui utilisent des systèmes automatisés, et envahissent nos téléphones sans qu'on ne s'adresse à eux : ces messages promotionnels ne pourront plus utiliser les numéros mobiles (de type 06 et 07) de manière à ce que l'Arcep puisse les identifier plus facilement.Le principal appel lancé par l'Arcep aux opérateurs télécoms concernedes appels en provenance de l'étranger. Selon la gendarmerie des Télécoms, cela pourrait réduire de manière importante les appels parasitaires.S'ils ne sont pas opposés à cela, les opérateurs télécoms ont néanmoinsTout d'abord, il semble important pour eux que les entreprises puissent continuer àmalgré les nouvelles mesures. Aussi, laprécise que tous les appels ne portent pas de caractère abusif.Ainsi, alors que l'Arcep souhaite, à terme, que les opérateurs s'équipent de systèmes d'authentification des émetteurs d'appels, elle se voit aujourd'hui obligée de leur accorder du temps supplémentaires. Ce délai devrait permettre aux opérateurs de s'organiser pour faire face à l'application des nouvelles mesures.C'est donc plutôt unque l'Arcep pose aujourd'hui, donnant aussi la mission aux opérateurs de s'adapter à la situation. L'application effective des mesures décrites devrait intervenir d'ici deux ans.