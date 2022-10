Microsoft : plus de 200 000 serveurs e-mails victimes de failles critiques... et toujours pas de patch disponible !

Les chercheurs de GTSC regardent vers leurs voisins chinois en ce qui concerne l'origine de ces attaques, car le code encoquillé contient des caractères en chinois simplifié. Plus encore, il s'apparente à un code encoquillé connu sous le nom de « China Chopper » et identifié comme ayant été employé à plusieurs reprises par des groupes de hackers soutenus par l'État chinois.

En attendant le patch, la bonne nouvelle est que l'interface d'analyse antivirus de Microsoft Defender permet de détecter l'exploitation potentielle de l'une de ces failles sur Exchange. Il convient cependant de vérifier que l'analyse des répertoires Exchange ne figure pas sur la liste des exclusions lors des analyses antivirus, ce qui est parfois le cas pour des questions de performance.

Pour les clients d'Exchange sur site, Microsoft propose des instructions de réécriture d'URL ou de bloquer les exécutions de commande à distance pour PowerShell. Par ailleurs, ces actions ne sont pas nécessaires pour celles et ceux qui utilisent Exchange en ligne. Ces vulnérabilités et leur exploitation s'ajoutent à la (très) longue liste de failles et d'attaques menées à l'encontre de Microsoft Exchange.