Les appareils photo dotés de Wi-Fi eux aussi vulnérables aux ransomwares

Le protocole de transfert mis en cause

Le contenu de la carte SD : un eldorado pour pirates

Des chercheurs ont découvert que les reflex et hybrides de marqueétaient particulièrement faciles à détourner grâce à une vulnérabilité au niveau de leur carte Wi-Fi.Si les DSLR et hybrides ne se connectent pas à Internet, ils peuvent se connecter à nos smartphones par l'intermédiaire d'un réseau courte portée émis par leur carte Wi-Fi. Et ce réseau, explique Check Point Research, est particulièrement vulnérable auxD'après les chercheurs à l'origine de cette découverte, le Protocole de Transfert de Photographies (PTP) est. Et pour cause : celui-ci; que l'appareil photo soit branché ou non.Si un pirate se trouve dans la zone couverte par le réseau Wi-Fi de l'appareil, il est en mesure de s'introduire de façon discrète sur celui-ci afin de, par exemple,Partant du principe que la carte SD d'un appareil photo contient des informations sinon sensibles, personnelles, les pirates seraient de plus en plus friands de ce genre de pratiques.Les utilisateurs touchés verraient alors apparaître un message leur indiquant que le contenu de leur carte a été chiffré et queAvisé en mars dernier de la découverte de Check Point Research, Canon a publié un communiqué intimant à ses utilisateurs de restreindre l'utilisation de la fonctionnalité Wi-Fi de leurs appareils. Le constructeur conseille aussi à ses clients d'installer le dernier firmware correspondant à leur appareil depuis le site officiel.Si Canon est particulièrement visé par les découvertes de Check Point Research,utilisent également le protocole PTP pour transférer le contenu d'une carte SD vers un appareil via un réseau Wi-Fi. La prudence est donc de mise, quel que soit votre appareil.